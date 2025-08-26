'कृष' मास्क बनाने में लगे छह माह, शूट के वक्त 24 घंटे तैनात रहती थी AC बस; राकेश रोशन ने खुद बताया
'कृष' मास्क बनाने में लगे छह माह, शूट के वक्त 24 घंटे तैनात रहती थी AC बस; राकेश रोशन ने खुद बताया

Hrithik Roshan Krrish Mask: फिल्म 'कृष' में अभिनेता ऋतिक रोशन ने जो मास्क पहना हुआ है, उसका डिजाइन तैयार करने में करीब छह महीने लगे थे. यह मोम से बना मास्क है. इस बारे में हाल ही में निर्माता-निर्देशक राकेश रोशन ने खुलासा किया है. 

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 26, 2025, 07:04 AM IST
'कृष' मास्क बनाने में लगे छह माह, शूट के वक्त 24 घंटे तैनात रहती थी AC बस; राकेश रोशन ने खुद बताया

ऋतिक रोशन की फिल्म 'कृष 4' का इंतजार दर्शकों को लंबे अरसे से है. इसी साल इसकी घोषणा की गई थी और बताया गया था कि इस फिल्म को ऋतिक रोशन डायरेक्ट करने वाले हैं.  फिलहाल फिल्म का प्री-प्रोडक्शन जारी है. फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी. इसी बीच राकेश रोशन ने बताया है कि 'कृष' के मास्क को बनाने के लिए उन्हें पूरे 6 महीने लग गए थे.

ये खुलासा राकेश रोशन ने मशहूर कोरियोग्राफर फराह खान के व्लॉग में किया है. फराह उनके खंडाला वाले घर पहुंची थीं. यहीं पर उन्होंने राकेश से पूछा कि उन्हें कृष का मुखौटा डिजाइन करने में कितना समय लगा.

'कृष’ का मास्क बनाने में लगे 6 महीने

Add Zee News as a Preferred Source

इसका जवाब देते हुए राकेश रोशन ने कहा, "इसमें लगभग छह महीने लगे, क्योंकि हम डिजाइन कर रहे थे और देखना चाहते थे कि ऋतिक पर कौन सा मास्क बेहतर लगेगा. पोशाक और बाकी सब चीजों को बनाने में 6 माह का समय लगा."

राकेश रोशन ने आगे कहा, "मास्क मोम का बना था. ऋतिक 3-4 घंटे मास्क पहने शूटिंग करते थे, तो मोम पिघल जाता था. उन्हें इसे उतारकर नया मास्क लगाना पड़ता था. इसलिए मेरे पास एक एसी वाली बस थी, जिसका एसी 24 घंटे ऑन रहता था."

शूटिंग के लिए मंगवाई थी स्पेशल एसी बस 

राकेश रोशन और ऋतिक रोशन की 'कृष' फ्रेंचाइजी के चाहने वालों की भारत में कोई कमी नहीं है. इसके चौथे पार्ट का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं. यह एक सुपरहीरो वाली मूवी है. इसे बनाने में हुई देरी पर एक इंटरव्यू में राकेश रोशन ने कहा था कि फिल्म का बजट और स्क्रिप्ट, दोनों पर ही काम चल रहा था. इसकी कहानी को आगे ले जाने और उसमें नई चीजें जोड़ने के लिए थोड़ा समय लगा. इसका बजट भी अधिक होगा क्योंकि फिल्म में कमाल के दृश्य होंगे, जिन्हें वीएफएक्स से फिल्माया जाएगा. यह हॉलीवुड को टक्कर देने वाली फिल्म होगी. 

बताया जा रहा है कि इस मूवी को इस बार वाईआरएफ के बैनर तले बनाया जाएगा. फिल्म को इस बार राकेश रोशन नहीं, ऋतिक ही डायरेक्ट करेंगे. बतौर निर्देशक ये उनकी पहली फिल्म होगी.

;