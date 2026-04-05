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Hindi Newsबॉलीवुडरणबीर कपूर की ‘रामायण’ के VFX पर मचा बवाल... आखिर क्यों ऋतिक रोशन की एक पोस्ट ने बदल दिया पूरा एंगल?

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के VFX पर मचा बवाल... आखिर क्यों ऋतिक रोशन की एक पोस्ट ने बदल दिया पूरा एंगल?

Ramayana 2026: रणबीर कपूर की ‘रामायण’ के टीजर, उनके लुक और VFX को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है. जहां कुछ लोग इससे निराश हैं, तो कुछ इसे अलग स्टाइल का बता रहे हैं. इसी बीच ऋतिक रोशन ने एक पोस्ट शेयर कर सबका ध्यान खींच लिया. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर फैंस अलग रिएक्शन दे रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:17 AM IST
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Ramayana 2026 VFX Backlash
Ramayana 2026 VFX Backlash

Ramayana 2026 VFX Backlash: रणबीर कपूर और नितेश तिवारी की मोस्ट अवेटेड और सबसे महंगी फिल्म ‘रामायण’ को लेकर इस समय इंटरनेट पर काफी चर्चा हो रही है. जैसे ही फिल्म का टीजर सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों की राय आनी शुरू हो गईं. कुछ लोगों को टीजर काफी पसंद आया, लेकिन कई लोगों ने इसे लेकर सवाल भी उठाए. खासकर फिल्म के VFX और रणबीर के राम अवतार को लेकर लेकर काफी आलोचना हो रही है. इसी बीच ऋतिक रोशन के एक पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा.

उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के रोल में नजर आने वाले हैं. टीजर आने के बाद से ही फिल्म को लेकर लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं, लेकिन कुछ दर्शकों को इसके विजुअल इफेक्ट्स पसंद नहीं आए. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे ‘वीडियो गेम’ जैसा बताया. जबकि फिल्म को भारत की बड़ी वीएफएक्स फिल्म के तौर पर पेश किया जा रहा है, ऐसे में लोगों की उम्मीदें और ज्यादा थीं, लेकिन ट्रोलिंग भी खूब हो रही है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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तेजी से वायरल हो रहा ऋतिक रोशन का पोस्ट 

इसी बीच ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कहा कि खराब वीएफएक्स कभी-कभी देखने में काफी खराब लगते हैं. उन्होंने लिखा, ‘हां, खराब वीएफएक्स होते हैं. कई बार इतने खराब होते हैं कि देखना मुश्किल हो जाता है. खासकर मेरे लिए, और खासकर तब जब वो फिल्म मेरी खुद की हो’. उनकी इस बात से साफ है कि वो इस मुद्दे को समझते हैं. ऋतिक ने अपने बचपन का एक किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने बताया कि जब वह 11 साल के थे. 

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फिल्मों में VFX को लेकर कही ये बात  

तब लंदन में उन्होंने ‘बैक टू द फ्यूचर’ फिल्म देखी थी. उस फिल्म ने उन्हें इतना इंफ्लूएंस किया कि वे बार-बार वीएचएस प्लेयर पर उसे देखते रहते थे. उन्होंने ‘इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक: द आर्ट ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स’ नाम की किताब भी खरीदी थी. उन्होंने कहा, ‘वो किताब मिलने का दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुश दिनों में से एक था’. ऋतिक रोशन ने आगे कहा कि जो फिल्में बड़े लेवल पर वीएफएक्स के साथ कुछ नया करने की कोशिश करती हैं, वो उनके लिए खास होती हैं. जहां उनके फैंस उनकी बात मान गए.

इन फिल्मों की जमकर की तारीफ   

उन्होंने ‘कल्कि’, ‘बाहुबली’ और ‘रामायण’ जैसी फिल्मों के मेकर्स की तारीफ की. साथ ही उन्होंने अपने पिता की फिल्मों ‘कोई मिल गया’ और ‘कृष’ का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जोखिम लेते हैं ताकि दर्शकों को कुछ नया देखने को मिले. आखिर में ऋतिक ने ये भी समझाया कि हर वीएफएक्स का मकसद असली जैसा दिखना नहीं होता. उन्होंने कहा, ‘अगर कोई फिल्म स्टोरीबुक स्टाइल में है, तो उसे उसी नजर से देखना चाहिए. सिर्फ इसलिए कि वह रियल नहीं लग रही, उसे गलत कहना ठीक नहीं है’. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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