/Sorry Hrithik ट्रेंड से फिर सुलगी सालों पुरानी कड़वाहट की आग! ऋतिक बोले- ‘मैं इंतजार करूंगा’; तो कंगना ने कहा- ‘आपको सद्बुद्धि मिले...’

हाल ही में एक्ट्रेस कंगना रनौत का एक राजनीतिक बयान काफी सुर्खियों में बना हुआ है, जिसके बाद ऋतिक रोशन और उनके पुराने विवाद की यादें एक बार फिर ताजा हो गईं. सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर तरह-तरह के मीम्स और पोस्ट शेयर किए जाने लगे. कई लोगों का मानना था कि हाल की घटनाओं से ऋतिक की बात सही साबित होती है. इसी दौरान एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पूरी दुनिया को ऋतिक से माफी मांगनी चाहिए. इस तरह के पोस्ट सामने आने के बाद इंटरनेट पर यह बहस फिर से तेज हो गई.
सोशल मीडिया पर खुद का बढ़ता समर्थन देख ऋतिक रोशन ने चुप रहने के बजाय अपना रिएक्शन दे डाला. उन्होंने एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए बहुत ही समझदारी भरी बात कही. एक्टर ने साफ किया कि सिर्फ इसलिए किसी एक इंसान का पक्ष लेना सही नहीं है, क्योंकि अब आपकी राय दूसरे इंसान के खिलाफ हो गई है. ऋतिक ने लिखा कि किसी को पसंद न करने की वजह से दूसरे का साथ देना समाज की एक बड़ी कमी है. उन्होंने कहा कि लोगों को हवा के रुख के बजाय सच और फैक्ट्स के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए.
कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का ये मुद्दा दरअसल तब शुरू हुआ जब कंगना रनौत और राजनीतिक प्रवक्ता सौरव दास के बीच तीखी बहस हो गई. कंगना ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के एक वीडियो पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी. इसके बाद उन्होंने सौरव दास की उम्र को लेकर सवाल खड़े कर दिए. कंगना ने कहा कि इंटरनेट पर सौरव की उम्र 28 साल दिख रही है, तो वे खुद को स्टूडेंट कैसे बता सकते हैं? इस पर सौरव ने जवाब दिया कि उन्होंने कभी खुद को स्टूडेंट नहीं कहा और इंटरनेट पर उनकी उम्र भी गलत दिखाई जा रही है.
इस बहस के बाद सौरव दास ने एक बातचीत में हंसते हुए कहा कि उनके कुछ दोस्तों का मानना है कि कंगना रनौत ने उन्हें इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि उनका चेहरा यंग ऋतिक रोशन से काफी हंद तक मिलता-जुलता है. बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ऋतिक और कंगना के पुराने विवाद से जुड़े मीम्स की बाढ़ आ गई. बहुत से लोग ये दावा करने लगे कि इतने सालों के बाद आखिरकार ऋतिक सही साबित हुए हैं. इसी दौरान ये खबर भी फैली कि ऋतिक ने कंगना का मजाक उड़ाने वाले एक मीम को पसंद किया है.
इस पूरे इवेंट्स से एक बात तो साफ है कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत जल्दी अपनी राय बदल लेते हैं. ऋतिक रोशन ने अपने कमेंट के जरिए इसी भीड़ चाल पर निशाना साधा है. उनका मानना है कि जब तक किसी मामले के पूरे फैक्ट्स सामने न आएं, तब तक किसी एक का पक्ष लेना गलत है. लोग अक्सर अपनी पसंद और नापसंद के आधार पर फैसले लेने लगते हैं, जो सही तरीका नहीं है. ऋतिक का ये जवाब दिखाता है कि वे पुरानी बातों को भूलकर आज भी केवल सच्चाई और निष्पक्षता को ही सबसे ऊपर मानते हैं.
इसके बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड पर ऋतिक रोशन के इस कमेंट पर कड़ा ऐतराज जताया. ऋतिक के रिएक्शन के बाद कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सीधे उन पर निशाना साधा. कंगना ने लिखा, ‘डियर ऋतिक, मुझे खुशी है कि आपको सबा आजाद के रूप में सही पार्टनर मिल गई है. आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं. आप एक सीरियस रिश्ते में हैं और इस तरह किसी महिला को परेशान करना आपको शोभा नहीं देता. आपको उन लोगों को रोकना चाहिए जो आपके नाम का इस्तेमाल करके मुझे परेशान कर रहे हैं’. उन्होंने आगे लिखा, ‘आग में घी डालना बंद कीजिए और अपनी पार्टनर को शर्मिंदा मत कीजिए. उम्मीद है आपको सद्बुद्धि मिलेगी और आप बेवजह की बयानबाजी बंद करेंगे’.