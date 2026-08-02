/Sorry Hrithik ट्रेंड से फिर सुलगी सालों पुरानी कड़वाहट की आग! ऋतिक बोले- ‘मैं इंतजार करूंगा’; तो कंगना ने कहा- ‘आपको सद्बुद्धि मिले...’

इसके बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंड पर ऋतिक रोशन के इस कमेंट पर कड़ा ऐतराज जताया. ऋतिक के रिएक्शन के बाद कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सीधे उन पर निशाना साधा. कंगना ने लिखा, ‘डियर ऋतिक, मुझे खुशी है कि आपको सबा आजाद के रूप में सही पार्टनर मिल गई है. आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं. आप एक सीरियस रिश्ते में हैं और इस तरह किसी महिला को परेशान करना आपको शोभा नहीं देता. आपको उन लोगों को रोकना चाहिए जो आपके नाम का इस्तेमाल करके मुझे परेशान कर रहे हैं’. उन्होंने आगे लिखा, ‘आग में घी डालना बंद कीजिए और अपनी पार्टनर को शर्मिंदा मत कीजिए. उम्मीद है आपको सद्बुद्धि मिलेगी और आप बेवजह की बयानबाजी बंद करेंगे’.