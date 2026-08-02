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Sorry Hrithik ट्रेंड से फिर सुलगी सालों पुरानी कड़वाहट की आग! ऋतिक बोले- ‘मैं इंतजार करूंगा’; तो कंगना ने कहा- ‘आपको सद्बुद्धि मिले...’

Hrithik Roshan Reacts On Apology Trend: हाल ही में कंगना रनौत के एक बयान के बाद सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन के साथ उनका पुराना विवाद फिर गरमा गया. लोग ऋतिक का सपोर्ट करने लगे, लेकिन एक्टर ने एक पोस्ट पर कमेंट करके सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद कंगना रनौत भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक्टर को करारा जवाब दिया. चलिए बताते हैं आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है?

Written ByVandana Saini
Published: Aug 02, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:55 AM IST
Sorry Hrithik ट्रेंड से फिर सुलगी सालों पुरानी कड़वाहट की आग! ऋतिक बोले- ‘मैं इंतजार करूंगा’; तो कंगना ने कहा- ‘आपको सद्बुद्धि मिले...’
Image Credit: Hrithik Roshan Reacts On Apology Trend

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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