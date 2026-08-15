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ऋतिक रोशन और सबा आजाद का हो गया ब्रेकअप? डेटिंग ऐप पर नया पार्टनर ढूंढ रहे हैंडसम हंक; वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट

Hrithik‑Saba Breakup Rumours: बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन और सबा आजाद पिछले 5 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. अब दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसने उनके फैंस के होश ही उड़ा दिए. इस वायरल स्क्रीनशॉट ने हर किसे को हैरान कर दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 15, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:27 PM IST
ऋतिक रोशन और सबा आजाद का हो गया ब्रेकअप? डेटिंग ऐप पर नया पार्टनर ढूंढ रहे हैंडसम हंक; वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट
Image Credit: 2022 से एक दूसरे को डेट कर रहे ऋतिक रोशन और सबा आजाद (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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