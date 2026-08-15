ऋतिक रोशन और सबा आजाद का हो गया ब्रेकअप? डेटिंग ऐप पर नया पार्टनर ढूंढ रहे हैंडसम हंक; वायरल हो रहा स्क्रीनशॉट

बॉलीवुड के हैंडसम हंक ऋतिक रोशन और उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद एक दूसरे को 2022 से डेट कर रहे हैं. दोनों के की केमिस्ट्री उनके फैंस को खूब पसंद आती है. दोनों जब भी साथ नजर आते हैं तो फैंस उनकी खूब तारीफें करते हैं, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक स्क्रीनशॉट ने फैंस के तोते उड़ा दिए, जिसे देखने के बाद दोनों के रिश्तों तो लेकर तरह-तरह की बाते हो रही हैं. इतना ही नहीं, फैंस तो दोनों के ब्रेकअप का भी अंदाजा लगाने लगे हैं, जिससे उनकी चिंता भी बढ़ गई.
दरअसल, सोशल मीडिया पर जो स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है वो एक फेमस और प्राइवेट डेटिंग ऐप ‘राया’ का बताया जा रहा है, जिस पर कथित तौर पर ऋतिक रोशन की प्रोफाइल बनी हुई है. इस स्क्रीनशॉट में ऋतिक की फोटो, उनकी उम्र और इंस्टाग्राम हैंडल नजर आ रहा है. इसके अलावा बायो में खुद को मुंबई बेस्ड ‘एक्टर/प्रोड्यूसर/बिजनेसमैन’ बताया गया है. इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स ये कयास लगाने लगे हैं कि क्या ऋतिक और सबा के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है?
रेडिट और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ये स्क्रीनशॉट आग की तरह फैल रहा है. हालांकि, अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये अकाउंट वाकई ऋतिक रोशन का ही है या किसी ने सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल किया है. ये भी साफ नहीं है कि प्रोफाइल अभी एक्टिव है या बहुत पुरानी है. इससे पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं. फिलहाल इस पूरे मामले पर न तो ऋतिक रोशन ने कुछ कहा है और न ही सबा आजाद की तरफ से कोई बयान सामने आया है. दोनों ने इस पर चुप्पी साधी हुई है.
जैसे ही ये स्क्रीनशॉट रेडिट पर शेयर हुआ, लोगों ने जमकर कमेंट्स करना शुरू कर दिया. एक यूजर ने लिखा, ‘लेकिन.... सबा का क्या’. वहीं, दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में पूछा, ‘क्या वो सबा से आजाद हो गए हैं?’. एक और यूजर ने लिखा, ‘जब बॉलीवुड के ‘ग्रीक गॉड’ को इन सबसे गुजरना पड़ रहा है, तो हमारा क्या होगा’. वहीं कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं, जिनका ये कहना है कि ‘राया’ सिर्फ डेटिंग के लिए नहीं बल्कि नेटवर्किंग के लिए भी इस्तेमाल होता है और वहां पुराने अकाउंट आसानी से डिलीट नहीं होते.
दिलचस्प बात ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जब ऋतिक रोशन का नाम इस एक्सक्लूसिव डेटिंग ऐप से जुड़ा हो. सितंबर 2024 में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने भी एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने इस ऐप पर ऋतिक रोशन और आदित्य रॉय कपूर की प्रोफाइल देखी थी. हालांकि, उस समय भी उर्वशी के बयान से ये साबित नहीं हो पाया था कि वे प्रोफाइल असली थीं, उस वक्त चालू थीं या सिर्फ डेटिंग के मकसद से बनाई गई थीं. इसलिए उस समय भी ये बात महज एक अनवेरिफाइड दावा बनकर ही रह गई थी.
ऋतिक रोशन और सबा आजाद साल 2022 से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों ने अपने रिश्ते को सबसे पहले करण जौहर की 50वीं बर्थडे पार्टी में एक साथ पहुंचकर ऑफिशियल किया था. इसके बाद से ही दोनों को अक्सर फैमिली फंक्शंस, बॉलीवुड पार्टीज और वेकेशन पर एक साथ खुश देखा जाता रहा है. दोनों की जोड़ी को फैंस भी काफी पसंद करते हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर दोनों एक-दूसरे के पोस्ट्स पर प्यारे कमेंट्स भी करते रहते हैं, जिससे इनके रिश्ते की मजबूती साफ झलकती रही है.
अक्टूबर 2025 में इस कपल ने अपने रिश्ते के खूबसूरत 5 साल पूरे किए थे. इस खास मौके पर ऋतिक ने सोशल मीडिया पर दोनों की कुछ अनसीन और रोमांटिक तस्वीरें शेयर करके फैंस को ट्रीट दी थी. दोनों ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक-दूसरे का साथ दिया है. ऐसे में वायरल हो रहे एक स्क्रीनशॉट के आधार पर उनके रिश्ते को लेकर किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. जब तक दोनों खुद कोई बात सामने नहीं रखते, तब तक इन सभी बातों को सिर्फ अफवाह ही माना जा सकता है.