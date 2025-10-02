बॉलीवुड का मोस्ट फेमस कपल, साथ में पूरे हुए 4 साल, शेयर की रोमांटिक-कोजी फोटोज, लिखा- ‘मुझे तुम्हारे साथ...’

Hrithik Roshan Saba Azad 4 Year Anniversary: ऋतिक रोशन और सबा आजाद इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. दोनों अक्सर एक-दूसरे के लिए प्यारे और रोमांटिक पोस्ट शेयर करते हैं, जो फैंस को खूब पसंद आते हैं. हाल ही में ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनकी और सबा की जबरदस्त कैमिस्ट्री नजर आ रही है. ये तस्वीरें उन्होंने एक खास मौके पर शेयर की हैं. दरअसल, इस क्यूट कपल को साथ रहते हुए पूरे 4 साल पूरे हो गए हैं.

ऋतिक ने इन तस्वीरों के साथ एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है. उन्होंने लिखा, 'मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी जीना अच्छा लगता है… हैप्पी 4th, पार्टनर'. इस फोटो सीरीज में पहली फोटो दोनों का सेल्फी मोमेंट है, जिसमें ऋतिक सबा को पीछे से गले लगाते नजर आ रहे हैं. इसके अलावा एक फोटो में दोनों केक काटते हुए दिखाई देते हैं. वहीं 5वीं फोटो सबसे ज्यादा दिल जीतने वाली है, जिसमें सबा ऋतिक से बच्चे की तरह लिपटी हुई नजर आ रही हैं.

कपल को साथ में पूरे हुए 4 साल

जैसे ही ऋतिक ने ये तस्वीरें अपने इंस्टाग्रानम हैडल पर शेयर कीं, फैंस ने भी कमेंट्स की बौछार कर दी. उनके फैंस उनको साथ में 4 साल पूरे होने की बधाई देते नजर आए. किसी ने लिखा, 'महादेव की कृपा आप दोनों पर हमेशा बनी रहे, हर हर महादेव'. वहीं एक फैन ने लिखा, 'आई लव यू बोथ सो सो मच, गॉड ब्लेस यू'. इसके अलावा एक और फैन ने उन्हें सबसे बेहतरीन एक्टर बताया. ऐसे कमेंट्स से साफ है कि फैंस को उनकी जोड़ी बेहद पसंद आती है और लोग उन्हें कपल गोल्स मानते हैं.

सबा आजाद देती हैं ट्रोल्स को जवाब

हालांकि, कई यूजर्स दोनों को ट्रोल भी कर रहे हैं. सबा कई बार ट्रोल्स को भी करारा जवाब देती रही हैं. इस साल की शुरुआत में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें किसी ने ताना मारते हुए लिखा था कि अब उन्हें काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे ऋतिक की गर्लफ्रेंड हैं. इस पर सबा ने खुलकर अपनी बात रखी और ऐसे कमेंट्स को पूरी तरह सेक्सिस्ट बताया. उन्होंने कहा कि जब भी कोई फीमल किसी मेल के साथ दिखती है तो उसकी पहचान को कमतर आंका जाता है, जो बेहद दुखद है.

सिंगर और एक्ट्रेस हैं सबा आजाद

सबा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये सोच बहुत गहरी जमी हुई है और यहां तक कि प्रोग्रेसिव लोग भी ऐसी सोच रखते हैं. उन्होंने हंसते हुए कहा कि आखिरकार सबको अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम करना पड़ता है. सबा खुद एक सिंगर और एक्ट्रेस हैं और हाल ही में उन्हें सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज में देखा गया था. उनकी साफगोई और बिंदास अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है. ऋतिक और सबा पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में हैं. दोनों को अक्सर कई इवेंट्स, बर्थडे पार्टीज, फैमिली गेट-टुगेदर और वेकेशन पर साथ देखा जाता है.

ऋतिक-सबा का वर्कफ्रंट

अगर दोनों के वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक हाल ही में फिल्म 'वार 2' में नजर आए. इस एक्शन थ्रिलर में उनके साथ कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर भी थे. अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित ये फिल्म वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और 14 अगस्त को रिलीज हुई थी. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई. वहीं, सबा भी इन दिनों अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिनको लेकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.