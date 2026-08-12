शाहरुख खान की वजह से दिवालिया होने वाले थे राकेश रोशन, बेटे ऋतिक ने कहा- पिता की आंखों में आंसू थे...

ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन ना केवल एक्टर बल्कि डायरेक्टर और फिल्म मेकर भी हैं. साल 1997 में उन्होंने कोयला फिल्म बनाई थी. फिल्म कोयला में शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित लीड रोल में थे. शाहरुख खान ने गूंगे के रोल में थे. इस फिल्म को बनाने में 12 करोड़ का खर्च आया था. फिल्म की कहानी राकेश रोशन ने लिखी थी, फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था. उन्हें फिल्म चलने की उम्मीद थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी.
ऋतिक रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे कोयला फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उनके पिता को स्ट्रेगल करना पड़ा था. एक्टर ने इंटरव्यू में बताया था कि कोयला फिल्म के बाद घर में दिक्कत आ गई थी. पिता अपना सारा पैसा गंवा बैठे थे. उन्होंने जो भी कमाया था जब गांव दिया था. हर तरफ से परेशानी आना शुरू हो गई थी. उन्होंने मुझे कहा- मैंने सब कुछ गंवा दिया है.
ऋतिक रोशन ने बोला कि पहली बार था जब मैं उनकी आंखों में आंसू देखे. कोयला फिल्म से ऋतिक रोशन ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. दरअसल शाहरुख और माधुरी की फिल्म कोयला में असिस्टेंट डायरेक्टर थे. ऐसे में फिल्म कोयला से काफी सारे यादें जुड़ी है.
डॉक्यूमेंट्री दा रोशन्स में राकेश रोशन ने बताया उनके ससुर एक्टर ओम प्रकाश ने बोला कि वह ऋतिक रोशन को फिल्म में रोल देने के लिए बोला था. जिसके बाद मैंने डैडी को बोला कि ये काम कैसे करेगा ये तो कुछ बोलता ही नहीं. तब ऋतिक रोशन ने बोला कि ये तेरे साथ चुप रहता है. मेरे साथ बात करता है. डैडी की ये बात सुन राकेश रोशन हैरा हो गाए.
जब फिल्म सेट पर ऋतिक रोशन ने पहला शॉट दिया था तो राकेश रोशन हैरान हो गए थे. पहले शॉर्ट के दौरान एक्टर के अंदर ये चीजें आ गई थी. ऋतिक ने पिता राकेश रोशन के साथ कई फिल्मों में काम किया है. ज्यादातर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही है. ऋतिक की डेब्यू फिल्म कहो ना प्यार है भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी. कोई मिल गया, कृष और कृष 3 भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी.