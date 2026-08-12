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शाहरुख खान की वजह से दिवालिया होने वाले थे राकेश रोशन, बेटे ऋतिक ने कहा- पिता की आंखों में आंसू थे...

ऋतिक रोशन ने बताया कि शाहरुख खान की फिल्म फ्लॉप होने के बाद उन्होंने पहली बार पिता की आंखों में आंसू देखे थे. दरअसल राकेश रोशन ने साल 1997 में शाहरुख के साथ कोयला फिल्म बनाई थी.

Written ByShilpa
Published: Aug 12, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:45 AM IST
शाहरुख खान की वजह से दिवालिया होने वाले थे राकेश रोशन, बेटे ऋतिक ने कहा- पिता की आंखों में आंसू थे...

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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