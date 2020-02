छात्र के हकलाने पर उड़ाया मजाक तो ऋतिक रोशन को नहीं हुआ बर्दाश्त, टीचर को लगाई लताड़

मुंबई: अभिनेता ऋतिक रोशन उस छात्र के समर्थन में आ खड़े हुए हैं, जिसे हकलाने के कारण यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन नहीं देने दिया गया. बॉलीवुड स्टार का कहना है कि हकलाने की समस्या उसे बड़े सपने देखने से नहीं रोक सकती. एक सोशल मीडिया यूजर ने अपने पोस्ट में लिखा था, "रिश्ते में लगने वाला मेरा भाई, जिसे हकलाने की समस्या है, वह अपनी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहा था, इसी दौरान उसके लेक्चरर ने उससे क्लास के सभी छात्रों के सामने कहा कि 'अगर तुम ठीक से नहीं बोल पाते हो तो शायद तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए'. इस घटना के बाद वह अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहा है. "

यूजर ने आगे लिखा, "अब उसने अपने यूनिवर्सिटी में वापस जाने से और अपने सहपाठियों का सामना करने और पढ़ने से मना कर दिया है. उसका आत्मविश्वास टूट चुका है. "

Please tell your cousin that that professor and his judgement both are irrelevant. Stuttering should never hold him back from dreaming BIG ! Tell him it’s NOT his fault and it’s NOT something he needs to be ashamed of. People who shame him are no better than brainless monkeys. https://t.co/BDQp9PArag

