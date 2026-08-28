Hrithik Roshan के बेटे Hrehaan ने किया म्यूजिक डेब्यू, Sussanne Khan और Saba Azad ने लुटाया प्यार

Hrithik Roshan Son Music Debut: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के बेटे ऋहान रोशन ने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा है. उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कलाकार के रूप में अपना पहला इंग्लिश सिंगल 'दिस हेवनली प्लेस' (This Heavenly Place) रिलीज किया है. इस ट्रैक को उन्होंने खुद लिखा, कंपोज किया और गाया है.
ऋहान के इस गाने को सूडान ने प्रोड्यूस किया है, जबकि अंकुर तिवारी ने ए एंड आर (A&R) के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं. ऋहान के इस डेब्यू वीडियो को बहुत ही साधारण और व्यक्तिगत रखा गया है, जिसमें ब्लैक-एंड-व्हाइट थीम का इस्तेमाल किया गया है, ताकि लोगों का पूरा ध्यान सिर्फ उनकी आवाज और संगीत पर रहे.
इंग्लिश में गाते हुए और खुद गिटार बजाते हुए, ऋहान ने अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही सहज रखा है. यह एक इंडिपेंडेंट संगीतकार के रूप में उनके संगीतमय सफर की एक बेहद शांत लेकिन आत्मविश्वास से भरी शुरुआत को दर्शाता है.
गाना रिलीज होते ही ऋहान को उनके परिवार से भरपूर प्यार और समर्थन मिला, जिसमें खुद पापा ऋतिक रोशन सबसे आगे रहे. ऋतिक ने गाने की एक छोटी सी झलक शेयर करते हुए अपने बेटे की समझ और प्रतिभा पर गहरा भरोसा जताया. उन्होंने लिखा, 'रे, तुम जन्मजात समझदारी के साथ पैदा हुए हो. मुझे इस पर बहुत भरोसा है. यह मुझे पूरी तरह निडर बनाता है.'
ऋहान की मां सुजैन खान भी इस खास मौके पर बेहद भावुक हो गईं और उन्होंने अपने बेटे के लिए एक इमोशनल मैसेज शेयर करते हुए लिखा, 'मैं बहुत अभिभूत हूं, तुम्हें हर समय से परे प्यार करती हूं.' इसके अलावा, ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद, जो खुद एक एक्ट्रेस और गायिका हैं, ने भी ऋहान की हौसला अफजाई की. उन्होंने कमेंट करते हुए लिखा, 'रे, यह बहुत सुंदर है. मुझे तुम पर बहुत गर्व है.'
ऋहान को उनके दादा और मशहूर फिल्म निर्माता राकेश रोशन से भी खूब आशीर्वाद और प्रोत्साहन मिला. उन्होंने अपने पोते की तारीफ करते हुए लिखा, 'रे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो.' इसके साथ ही, ऋहान की कजिन पश्मीना रोशन ने भी इस खुशी में शामिल होकर कमेंट किया, 'खूबसूरत! बधाई हो रे.'
ऋहान रोशन का संगीत की दुनिया में कदम रखना उनके परिवार की पुरानी संगीत विरासत को आगे बढ़ाता है. उनके परदादा 'रोशन' हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकारों में से एक थे, जबकि उनके ग्रैंड-अंकल (दादा के भाई) राजेश रोशन ने बॉलीवुड में कई शानदार और सुपरहिट गानों का संगीत तैयार किया है. राजेश रोशन ने ही ऋतिक रोशन की पहली फिल्म 'कहो ना... प्यार है' को संगीत भी दिया था. हालांकि, फिल्मी संगीत में सीधे कदम रखने के बजाय ऋहान ने एक इंडिपेंडेंट गायक-गीतकार के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने का फैसला किया है. 'दिस हेवनली प्लेस' की रिलीज उनके इस सफर का पहला कदम है.