Add Zee Business As A Preferred Source
App

Hrithik Roshan के बेटे Hrehaan ने किया म्यूजिक डेब्यू, Sussanne Khan और Saba Azad ने लुटाया प्यार

Hrehaan Roshan Musical Debut: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन के बेटे ऋहान रोशन ने अपने पहले गाने से संगीत की दुनिया में कदम रख लिया है. उन्होंने इस गाने को खुद लिखा, कंपोज किया और गाया है. दादा राकेश रोशन ने शेयर किया शानदार वीडियो-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 28, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:01 PM IST
Hrithik Roshan के बेटे Hrehaan ने किया म्यूजिक डेब्यू, Sussanne Khan और Saba Azad ने लुटाया प्यार
Image Credit: ऋतिक रोशन के बेटे ऋहान का म्यूजिक डेब्यू (एआई फोटो)

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डायमंड लीग के फाइनल में पहुंचे नीरज, कैसे मिलती है जगह? जानें अंक तालिका का गणित
2
3
4
5