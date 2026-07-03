/ऋतिक रोशन से तलाक के बाद सुजैन खान को मिली थी 400 करोड़ की एलिमनी? 11 साल बाद फराह खान ने सच से उठाया पर्दा

Hrithik Sussanne Divorce Alimony: बॉलीवुड के सबसे मशहूर कपल्स में से एक ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक को 11 साल 8 महीने हो चुके हैं. साल 2000 में शादी के बंधन में बंधे इस कपल ने 2014 में अलग होने का फैसला किया था. सालों से मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता रहा है कि सुजैन ने तलाक के बदले ऋतिक से 400 करोड़ रुपये की भारी-भरकम एलिमनी ली थी. अब इतने सालों बाद सुजैन की बड़ी बहन और जानी-मानी ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली ने एक इंटरव्यू में इन सभी अफवाहों की सच्चाई दुनिया के सामने रखी है.
फराह खान अली ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि साल 2012 के आस-पास उनकी खुद की शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां चल रही थीं. वे अपने माता-पिता को इस बारे में बताना चाहती थीं, लेकिन उसी समय सुजैन और ऋतिक के बीच भी विवाद शुरू हो गया था. सुजैन ने फराह को माता-पिता को कुछ भी बताने से मना किया, क्योंकि घर में पहले से ही काफी तनाव था. फराह ने अपनी बहन की खातिर चुप रहने का फैसला किया और साल 2016 में जाकर अपने माता-पिता को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी दी और अलग होने का फैसला किया.
जब फराह ने अपने माता-पिता को सुजैन और ऋतिक के अलग होने की बात बताई, तो घर में काफी बवाल मच गया था. उनकी मां ने तो सुजैन की खुशी को आगे रखा, लेकिन पिता संजय खान इस फैसले के खिलाफ थे. उनका मानना था कि ऋतिक एक बहुत अच्छे इंसान हैं. फराह के मुताबिक, उस दौरान हर तरफ इस रिश्ते को लेकर काफी ड्रामा चल रहा था. पूरी दुनिया इस खबर से हैरान थी और लोग अपनी-अपनी बातें बना रहे थे. इतने दबाव के बाद भी ऋतिक और सुजैन ने बिना किसी हंगामे के इस पूरे मामले को आपस में बहुत ही समझदारी से संभाल लिया.
ऋतिक और सुजैन के तलाक को लेकर फराह ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने उन अफवाहों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि ऋतिक ने सुजैन को एलिमनी के तौर पर 400 करोड़ रुपये दिए हैं. फराह ने साफ लफ्जों में कहा कि इंटरनेट पर चल रही ये सभी बातें पूरी तरह झूठ और बकवास हैं. उनकी बहन सुजैन ने ऋतिक से एक भी रुपया नहीं लिया है. उनका परिवार संस्कारों में विश्वास रखता है, जहां पैसों से ज्यादा रिश्तों की अहमियत होती है. सुजैन कोई ‘गोल्ड-डिगर’ नहीं हैं. आज भी सुजैन और रोशन फैमिली के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं.
फराह ने जब सुजैन से पूछा कि वे अपने बारे में उड़ रही झूठी अफवाहों को गलत क्यों नहीं साबित करतीं? तो सुजैन का जवाब बहुत सीधा था कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. वे अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना पसंद करती हैं. फराह ने आगे एक दिलचस्प बात बताई कि जब ऋतिक और सुजैन की शादी होने वाली थी, तब ऋतिक एक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे. ऐसे में परिवार वालों ने ऋतिक को थोड़ा रुकने और इंतजार करने की सलाह दी थी. लेकिन ऋतिक, सुजैन से शादी करने का मन बना चुके थे.
इसलिए उन्होंने किसी की नहीं सुनी और शादी कर ली. आज के समय में ऋतिक और सुजैन दोनों ही अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. सुजैन खान इन दिनों अर्सलान गोनी के साथ रिलेशनशिप में हैं, जबकि ऋतिक रोशन अपनी पार्टनर सबा आजाद के साथ खुश हैं. फराह खान अली ने दोनों के नए रिश्तों पर खुशी जताते हुए कहा कि जिंदगी में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है. अर्सलान एक बहुत अच्छे इंसान हैं और वह सुजैन का पूरा ख्याल रखते हैं. फराह ने ऋतिक और सबा की जोड़ी के लिए भी अपनी शुभकामनाएं दीं और उनके बेहतर भविष्य की कामना की.