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ऋतिक रोशन से तलाक के बाद सुजैन खान को मिली थी 400 करोड़ की एलिमनी? 11 साल बाद फराह खान ने सच से उठाया पर्दा

Hrithik Sussanne Divorce Alimony: ऋतिक रोशन और सुजैन खान के तलाक को 11 साल 8 महीने हो चुके हैं. अब सालों बाद एक बड़ा सच सामने आया है. सुजैन की बहन फराह खान अली ने 400 करोड़ की एलिमनी की खबरों को लेकर पूरा सच बताया है. उन्होंने बताया कि तलाक के बाद सुजैन को...

Written ByVandana Saini
Published: Jul 03, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:22 AM IST
ऋतिक रोशन से तलाक के बाद सुजैन खान को मिली थी 400 करोड़ की एलिमनी? 11 साल बाद फराह खान ने सच से उठाया पर्दा
Image Credit: Hrithik Roshan Sussanne Khan Divorce AlimonySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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