‘मम्मी जैसे सवाल मत पूछो...’, शादी की खबरों पर हुमा कुरैशी का दोटूक जवाब, बोलीं- ‘जब होनी होगी, हो जाएगी’

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने फिल्म ‘बेबी दो डाई दो’ से बतौर प्रोड्यूसर अपने नए सफर की शुरुआत की है. ये फिल्म आलिया भट्ट की फिल्म ‘अल्फा’ के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसके अलावा एक्ट्रेस अक्सर एक्टर रचित सिंह के साथ नजर आती हैं. दोनों को एक साथ घूमते-फिरते देखकर सोशल मीडिया पर उनकी शादी की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं. हर कोई बस यही कयास लगा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं.
जब शादी की इन खबरों को लेकर हुमा से एक इंटरव्यू के दौरान सवाल किया गया, तो उन्होंने बहुत ही बेबाकी से इसका जवाब दिया. एक्ट्रेस ने हंसते हुए कहा, ‘आप और मेरी मम्मी बिल्कुल एक जैसे सवाल पूछते हैं. मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि शादी कब होने वाली है. शादी जब होनी होगी तब अपने आप हो जाएगी’. हुमा ने साफ किया कि अभी उनके पास करने के लिए बहुत सारा काम पड़ा हुआ है. ये साल उनके लिए काम के लिहाज से काफी बिजी रहने वाला है और इस वक्त उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने करियर और काम पर ही टिका है.
अपनी पहली फिल्म को प्रोड्यूस करने के एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए हुमा ने इसे बड़ा रिस्क बताया. उन्होंने कहा कि किसी प्रोजेक्ट का क्रिएटर बनना बहुत एक्साइटिंग होता है. हर एक्टर को अपनी जिंदगी में एक बार प्रोडक्शन में हाथ जरूर आजमाना चाहिए, ताकि पर्दे के पीछे की मेहनत समझ आए. हुमा ने समझाया कि एक एक्टर का काम सिर्फ कैमरे के सामने जाकर अपनी एक्टिंग करना होता है. लेकिन एक प्रोड्यूसर को सेट पर हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखना पड़ता है. यहां तक कि लोगों के बदलते मिजाज को भी संभालना पड़ता है.
हुमा ने आगे बताया कि प्रोड्यूसर बनने का फैसला उनके लिए बेहद खास और जमीन से जुड़ा रहा. इस काम ने उन्हें वक्त, पैसे और प्रोफेशनल रवैये की असली कीमत समझाई. हालांकि, उन्होंने ये भी माना कि फिल्म प्रोड्यूस करने में काफी बड़ा रिस्क होता है. इसके बावजूद अपनी खुद की कंपनी शुरू करना उनके करियर का सबसे सही फैसला था. हुमा और उनके भाई साकिब सलीम ने मिलकर अपना नया प्रोडक्शन हाउस खोला है, जिसका नाम ‘सलीम सिबलिंग्स’ रखा है. इस कदम से उन्हें इंडस्ट्री में काम के लिए थोड़ी और समझ और आजादी मिली.
एक्ट्रेस ने आगे बताया कि एक कलाकार के तौर पर वो और उनके भाई साकिब सलीम काम पाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं. लेकिन काम न मिलने पर विक्टिम कार्ड खेलना या रोना-धोना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है. इसीलिए दोनों ने तय किया कि वे दूसरों से काम मांगने के बजाय खुद अपने लिए नए मौके बनाएंगे. हुमा का मानना है कि हर अच्छी कहानी को बड़े बजट की जरूरत नहीं होती. सही नीयत से बनाई गई कम बजट की फिल्में भी लोगों का दिल जीत सकती हैं. उनकी फिल्म ‘बेबी दो डाई दो’ पांचवें हफ्ते भी सिनेमाघरों में टिकी हुई है.
फिल्म ‘बेबी दो डाई दो’ को लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म का डायरेक्शन नचिकेत सामंत ने किया है. फिल्म में हुमा कुरैशी के साथ-साथ सिकंदर खेर और चंकी पांडे जैसे मशहूर कलाकारों ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. रिलीज के पांचवें हफ्ते में भी देश भर के सिनेमाघरों में इस फिल्म के शो चलाए जा रहे हैं. हुमा अपनी इस कामयाबी से बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि अपनी बनाई फिल्म को लोगों से प्यार मिलते देखना किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा इनाम होता है.