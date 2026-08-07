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‘मम्मी जैसे सवाल मत पूछो...’, शादी की खबरों पर हुमा कुरैशी का दोटूक जवाब, बोलीं- ‘जब होनी होगी, हो जाएगी’

Huma Qureshi on Wedding Rumours: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी इन दिनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में हैं. शादी की उड़ती अफवाहों पर चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया है. साथ ही बतौर प्रोड्यूसर अपनी नई पारी और लाइफ के बड़े फैसलों पर खुलकर बात की है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 07, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 11:32 AM IST
‘मम्मी जैसे सवाल मत पूछो...’, शादी की खबरों पर हुमा कुरैशी का दोटूक जवाब, बोलीं- ‘जब होनी होगी, हो जाएगी’
Image Credit: Huma Qureshi on Wedding Rumours

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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