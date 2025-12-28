यश की 'टॉक्सिक' में हुमा कुरैशी बनीं एलिजाबेथ, सामने आया पहला लुक; फैंस बोले-हॉलीवुड वाइब

भारतीय सिनेमा में जब भी किसी बड़े स्टार की नई फिल्म का ऐलान होता है, तो दर्शकों की उत्सुकता अपने आप बढ़ जाती है. इस कड़ी में इन दिनों रॉकिंग स्टार यश की आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' चर्चा में बनी हुई है. फिल्म के ऐलान के बाद से ही यह प्रोजेक्ट लगातार फैंस के बीच छाया हुआ है, और अब मेकर्स ने फिल्म से अभिनेत्री हुमा कुरैशी का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है.

फिल्म में हुमा कुरैशी एलिजाबेथ के किरदार में हैं. इस किरदार के लुक को भी मेकर्स ने बारीकी से तैयार किया है. उनका फर्स्ट लुक बेहद रहस्यमय, गंभीर और प्रभावशाली दिखाई दे रहा है. फिल्म में हुमा की एंट्री को एक अहम मोड़ माना जा रहा है.

एलिजाबेथ बनकर छाईं हुमा कुरैशी

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदास ने कहा, "एलिजाबेथ का किरदार निभाने के लिए सही अभिनेत्री का चयन करना मेरे लिए सबसे चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि यह किरदार सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं है. इसमें एक खास व्यक्तित्व, गहराई, और स्क्रीन पर मजबूत मौजूदगी की जरूरत है."

हुमा कुरैशी के चयन को लेकर गीतू मोहनदास ने कहा, "जैसे ही हुमा कैमरे के सामने आईं, मुझे उनमें कुछ अलग और खास लगा, जो इस किरदार के साथ पूरी तरह मेल खाता था."

निर्देशक ने बताया, ''हुमा के अंदर एक स्वाभाविक ठहराव, शालीनता और तीव्रता है, जो एलिजाबेथ जैसे जटिल किरदार के लिए एकदम सही है. वह इस किरदार को बखूबी समझ रही हैं और बेहतर बनाने की भी कोशिश कर रही हैं. यह किरदार उनके करियर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित होगा. इस फिल्म के बाद दर्शक हुमा को एक नए, ज्यादा मजबूत और प्रभावशाली रूप में देखेंगे, जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा.''

'टॉक्सिक' से फर्स्ट लुक जारी

फिल्म को यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखा है. फिल्म की तकनीकी टीम भी काफी मजबूत है. सिनेमैटोग्राफी की जिम्मेदारी नेशनल अवॉर्ड विजेता राजीव रवि ने संभाली है, जबकि संगीत मशहूर कंपोजर रवि बसरूर ने दिया है.

यह फिल्म केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले बनाई जा रही है और इसे वेंकट के. नारायण और यश ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी. फिल्म को कन्नड़ और अंग्रेजी में एक साथ शूट किया गया है. इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम में भी डब किया जाएगा.