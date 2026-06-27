हुमा कुरैशी ने रिक्रिएट किया शाहरुख खान-ऐश्वर्या राय का 'इश्क कमीना' गाना, शूटिंग के वक्त हो गई थी नर्वस; कहा-नकल करने की कोशिश

'बेबी डू डाई डू' (Baby Do Die Do) का नया गाना 'इश्क कमीना' रिलीज हो गया है. इस गाने में बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा डांस ट्रैक में से एक को एक स्टाइलिश और नया रूप दिया गया है. यह डांस नंबर मूल रूप से 2002 में फिल्म 'शक्ति: द पावर' में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन पर फिल्माया गया था.
अब यह नए विज़ुअल, ज़बरदस्त कोरियोग्राफ़ी और मॉडर्न अंदाज़ के साथ वापस आया है. इस नए 'इश्क कमीना' गाने में हुमा कुरैशी और रचित सिंह नजर आ रहे हैं. एक्स पर हुमा कुरैशी ने क्लिप शेयर करते हुए लिखा- 'दिल्ली के बच्चों के तौर पर हम 90 के दशक के इन गानों पर नाचते हुए बड़े हुए हैं... यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इसे फिर से करने का मौका मिला है... हम आपसे बहुत प्यार करते हैं @iamsrk और ऐश्वर्या मैम #IshqKameena
इस मशहूर गाने को फिर से बनाने के बारे में बात करते हुए हुमा कुरैशी ने कहा, "जब यह गाना हमारे पास आया, तो हम इसे वापस लाने के लिए बहुत उत्साहित थे. 'इश्क कमीना' एक बहुत बड़ा गाना है, लगभग हर कोई कभी न कभी इस पर नाचा है और इसके साथ एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है.'
उन्होंने आगे कहा, 'हम नर्वस थे, सच में नर्वस थे. लेकिन हम ओरिजिनल गाने की नकल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे. हम अपना खुद का अंदाज़ लाना चाहते थे और साथ ही उन सभी चीज़ों का जश्न मनाना चाहते थे, जिन्होंने इसे इतना मशहूर बनाया. और रेमो सर का हमारे लिए इसे कोरियोग्राफ करना, इसने इसे और भी खास बना दिया. मुझे सच में उम्मीद है कि लोगों को यह उतना ही पसंद आएगा जितना हमें इसे बनाने में मज़ा आया.'
इस नए वर्शन की कोरियोग्राफ़ी फ़िल्ममेकर और कोरियोग्राफ़र रेमो डिसूज़ा ने की है. उन्होंने ओरिजिनल गाने की आत्मा को बनाए रखते हुए इसे एक नया, मॉडर्न लुक देने की कोशिश की है. गाने की कोरियोग्राफ़ी के बारे में बात करते हुए रेमो डिसूज़ा ने कहा, 'जब साकिब मेरे पास आए और कहा कि वह अपनी फ़िल्म के लिए 'इश्क़ कमीना' को फिर से बनाना चाहते हैं, तो हमने बैठकर इस बात पर काम किया कि कैसे वही एहसास भी मिले और ओरिजिनल गाने का मज़ा भी बना रहे. जब आप किसी कल्ट गाने को फिर से बनाते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती पुरानी यादों और नएपन के बीच सही तालमेल बिठाना होती है. हम चाहते थे कि यह वर्शन मॉडर्न लगे, लेकिन साथ ही उस भावना को भी बनाए रखे जिसने ओरिजिनल गाने को इतना यादगार बनाया था. हुमा ने डांस फ़्लोर पर ज़बरदस्त एनर्जी दिखाई, और हमने मिलकर कुछ ऐसा बनाया है जिसे देखकर दर्शकों को बहुत मज़ा आएगा.'
'बेबी डू डाई डू' के डायरेक्टर नचिकेत सामंत हैं और इसे 'पुणे 04 फिल्म' के साथ मिलकर 'सलीम सिब्लिंग्स' बैनर के तहत साकिब सलीम ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में सिकंदर खेर, चंकी पांडे, रचित सिंह, मरुधा शेखावत, विद्या मालवड़े, अरुण कुशवाहा और हिमांशु मलिक भी हैं. यह फिल्म 3 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.