हुमा कुरैशी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित का बड़ा बयान, शादी की अफवाहों पर दिया ऐसा रिएक्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और एक्टर रचित सिंह पिछले काफी समय से अपनी नजदीकियों को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. वहीं कुछ दिनों पहले फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’में वो साथ नजर आए थे और इसके बाद से ही इनके रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें हुईं और दोनों को कई मौकों पर साथ देखा गया है. इतना ही नहीं, पैपराजी के सामने भी दोनों ने कई बार मुस्कुराते हुए पोज दिए, जिसके बाद फैंस के बीच उनके रिलेशनशिप को लेकर कयास लगाए जाने लगे. हालांकि, दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है.
कुछ समय पहले खबरें सामने आई थीं कि हुमा कुरैशी और रचित सिंह इसी साल अक्टूबर के आखिर या नवंबर में शादी कर सकते हैं.इन खबरों के बाद फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए थे. अब पहली बार रचित सिंह ने इन शादी की अफवाहों पर अपना रिएक्शन दिया है.
एक्टर रचित सिंह ने साफ-साफ कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये खबरें सिर्फ अफवाह हैं. एक इंटरव्यू में रचित ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'पता नहीं कौन, कहां मेरी शादी करवा रहा है! मैं सोच रहा हूं कि अपनी मम्मी का नंबर दे दूं. सब लोग मुझे फोन करके पूछ रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है.' रचित के इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि फिलहाल शादी की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है.
दरअसल, कुछ हफ्ते पहले फिल्म ‘बेबी डू डाई डू’ के प्रमोशन के दौरान हुमा कुरैशी ने रचित सिंह के लिए सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट में उन्होंने रचित के सफर और उनकी मेहनत की तारीफ की थी. हुमा के इस अंदाज को देखकर कई लोगों को लगा कि शायद एक्ट्रेस ने अपने रिश्ते को पब्लिकली तौर पर स्वीकार कर लिया है. इसी के बाद दोनों की डेटिंग और शादी को लेकर खबरें और ज्यादा तेज हो गई थीं. हालांकि, अब रचित के बयान ने इन सभी अफवाहों पर काफी हद तक विराम लगा दिया है.
रचित सिंह सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, बल्कि एक जाने-माने एक्टिंग कोच भी हैं. वो उत्तर प्रदेश के बनारस से ताल्लुक रखते हैं. बतौर कलाकार उन्होंने वेब सीरीज ‘कर्मा कॉलिंग’ से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो फिल्म ‘थम्मा’ में नजर आए, जो उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी. ‘बेबी डू डाई डू’ उनकी दूसरी फिल्म है. आने वाले समय में वो ‘वेलकम टू खोया महल’ जैसी सीरीज में भी दिखाई देंगे. एक्टिंग कोच के तौर पर रचित कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुके हैं. उन्होंने आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जैसे कलाकारों को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी है.
हुमा कुरैशी के वर्कफ्रंट की बात करें, तो एक्ट्रेस लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनी हुई हैं. वो जल्द ही सुपरस्टार यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ में नजर आएंगी. इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी बज बना हुआ है और हुमा का फर्स्ट लुक भी ऑडियंस का ध्यान खींच चुका है. फिल्म की रिलीज को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिलहाल हुमा और रचित अपनी-अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं और शादी की खबरों को लेकर रचित का मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.