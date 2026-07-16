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हुमा कुरैशी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित का बड़ा बयान, शादी की अफवाहों पर दिया ऐसा रिएक्शन

इस समय हुमा कुरैशी की फिल्म 'बेबी डू डाई डू' सिनेमाघरों में कमाल कर रही है, तो दूसरी ओर उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड और एक्टर रचित सिंह ने अपनी शादी की अफवाहों पर रिएक्ट किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 16, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:14 PM IST
हुमा कुरैशी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित का बड़ा बयान, शादी की अफवाहों पर दिया ऐसा रिएक्शन

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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