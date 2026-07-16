हुमा कुरैशी के रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित का बड़ा बयान, शादी की अफवाहों पर दिया ऐसा रिएक्शन

रचित सिंह सिर्फ एक एक्टर ही नहीं, बल्कि एक जाने-माने एक्टिंग कोच भी हैं. वो उत्तर प्रदेश के बनारस से ताल्लुक रखते हैं. बतौर कलाकार उन्होंने वेब सीरीज ‘कर्मा कॉलिंग’ से अपने करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद वो फिल्म ‘थम्मा’ में नजर आए, जो उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म थी. ‘बेबी डू डाई डू’ उनकी दूसरी फिल्म है. आने वाले समय में वो ‘वेलकम टू खोया महल’ जैसी सीरीज में भी दिखाई देंगे. एक्टिंग कोच के तौर पर रचित कई बड़े सितारों के साथ काम कर चुके हैं. उन्होंने आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, विक्की कौशल, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा जैसे कलाकारों को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी है.