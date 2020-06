स्टारकिड्स ने सरेआम उड़ाया था Sushant का मजाक, देखिए शाहिद से सोनम तक सबके VIDEOS

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की आत्महत्या के बाद से फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आया हुआ है. यहां अब परिवारवाद और खेमेबाजी जैसे मुद्दे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. लगातार लोग सामने आकर कभी सलमान खान, कभी शाहरुख खान, कभी करण जौहर जैसे दिग्गजों के बारे में नए-नए खुलासे कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे throwback videos वायरल हो रहे हैं जिनमें साफ नजर आ रहा है कि सुशांत को किस तरह है बेज्जत किया गया था.

इन वीडियोज में अधिकतर तो करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण के हैं, जिसमें सोनम कपूर, आलिया भट्ट और शाहिद कपूर के वीडियो शामिल है. जैसे एक वीडियो में करण जौहर, सोनम कपूर के सामने कुछ कलाकारों के नाम ले रहे हैं लेकिन जब करण सुशांत का नाम लेते हैं तो सोनम चौंक जाती हैं और उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देती हैं.

Koffee With Karan ( #KaranJoharIsBULLY ) Aired 2014 @sonamakapoor didnt knew who #SushantSinghRajput was after his brilliant work in KAI PO CHE(2013) and SHUDH DESI ROMANCE(2013) And now they are showing thier fake sympathy towards a really talented person #BoycottKaranJoharGang pic.twitter.com/YgEfANBh0X

Can you please explain this??? If someone is depressed try talking to them in private and make them come out of it rather mocking them in public. Everyone goes through different feeling in their life and that anchor who interviewed is such a shit pic.twitter.com/JX0b3k5FiL

