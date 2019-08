अपनी मां के इस सपने को पूरा करने में जुटे हैं अर्जुन कपूर! कही इमोशनल बात

नई दिल्ली: अभिनेता अर्जुन कपूर का कहना है कि वह खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि उनकी मां मोना शौरी कपूर उन्हें देखना चाहती थी. अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने अर्जुन को उनके द्वारा दिए गए एक इंटरव्यू को ट्वीट किया और उनकी सराहना की.

दिव्या ने लिखा, "आप हमेशा एक परिपक्व इंसान के रूप में आगे आए हैं, लेकिन इस संवेदनशीलता और समझ की बात ही कुछ और है. यह काफी दुर्लभ है. हमेशा ऐसे ही मैजिक पर्सन बने रहें."

Thank u so much @divyadutta25 !!! The interview was from May in Filmfare it’s just suddenly shown up again... but thank u for ur kind words... I’m just trying to be the best version of me that my mother would want me to be... these adjectives u used are all her more than me... https://t.co/Az7g1L2gwa

— Arjun Kapoor (@arjunk26) August 18, 2019