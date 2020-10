'Laxmi Bomb' को लेकर Aamir Khan ने कही ऐसी बात, इमोशनल हो गए Akshay Kumar

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से जाने वाले अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) अब एक फिल्म को थिएटर में देखने के लिए बेताब हैं. आमिर ने सोशल मीडिया पर अपनी इस ख्वाहिश को लिखा है. वह फिल्म कोई और नहीं बल्कि अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर हॉरर कॉमेडी 'लक्ष्मी बम (Laxmi Bomb)' है. इस बात को सुनकर अक्षय कुमार भी भावुक हो गए हैं.

जी हां! आमिर खान ने ट्विटर पर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर हॉरर कॉमेडी 'लक्ष्मी बम (Laxmi Bomb)' के ट्रेलर की सराहना की है. उन्होंने कहा कि वह आशा करते हैं कि फिल्म थियेटर में रिलीज हो. अक्षय कुमार ने भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से आमिर की इस बात का जवाब दिया है.

Dear @akshaykumar, what a superb trailer, my friend. Can't wait to see it. This will be huge! Wish it was releasing in the theatres. And your performance is outstanding! Best wishes to everyone.https://t.co/4Cz0sc9Y94@offl_Lawrence @foxstarhindi @advani_kiara @Shabinaa_Ent

