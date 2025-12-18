Advertisement
trendingNow13045799
Hindi Newsबॉलीवुडमैंने कभी अनुपमा नहीं छोड़ा..., गौरव खन्ना ने Anupama छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मैंने 2 महीने किया इंतजार, फिर भी नहीं आई कॉल

'मैंने कभी 'अनुपमा' नहीं छोड़ा...', गौरव खन्ना ने Anupama छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मैंने 2 महीने किया इंतजार, फिर भी नहीं आई कॉल'

Gaurav Khanna On Anupama: सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना ने हाल ही में रुपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' पर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने कहा कि 'मैंने कभी 'अनुपमा' में अनुज को छोड़ा ही नहीं है. बल्कि ये मेरे लिए भी न्यूज थी कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूं.' 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 18, 2025, 09:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गौरव खन्ना ने Anupama छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी
गौरव खन्ना ने Anupama छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी

Gaurav Khanna On Anupama: 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए है. गौरव ने हाल ही में यूट्यूब पर डेब्यू किया था और यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था जो 24 घंटे में ही बंद हो गया. जिस पर गौरव ने बताया कि उनका यूट्यूब चैनल 24-48 घंटे में फिर ठीक हो जाएगा. वहीं गौरव खन्ना ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' नहीं छोड़ा है. ये प्रोड्यूसर और मेकर्स का फैसला था. एक्टर ने इस फैसले के पीछे का कारण भी बताया. 

'मैंने कभी अनुपमा नहीं छोड़ा'
वैसे आपको याद दिला दें कि गौरव खन्ना ने फेमस टीवी सीरियल 'अनुपमा' में अनुपमा के पति अनुज का किरदार निभाया था. जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. हाल ही में गौरव खन्ना ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि 'मैंने कभी 'अनुपमा' नहीं छोड़ा. प्रोड्यूसर और मेकर्स को लगा कि उन्हें अनुज कपाड़िया नहीं चाहिए. ये शो किसी और के बारे में है. इस शो में किसी और की कहानी दिखाई जा रही है. मेरे शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने मुझे बताया था कि उनके और राइटर्स के पास कोई स्टोरी नहीं थी अनुज के लिए.'

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

'उस कैरेक्टर को काफी प्यार मिला'
गौरव खन्ना ने आगे बताया कि 'अनुज बहुत बड़ा बन गया था. उस कैरेक्टर को इतना प्यार मिल रहा था कि उसे सिर्फ खड़े रखना सही नहीं होगा. तो ये उनका फैसला था. मैं ऐसा इंसान हूं न कि मैं उन्हें मना भी नहीं करता. मैने प्रोड्यूसर को कहा था कि मुझे शो में फर्नीचर बना दो, मुझे जहां से दिखना हो मैं दिख जाऊंगा. मैं इस मामले में बहुत टैलेंटेड हूं.'

‘इतना ट्रैफिक आ गया कि चैनल हो गया क्रैश’, गौरव खन्ना का यूट्यूब चैनल क्यों हुआ बंद? एक्टर बोले- '24-48 घंटे में...'

fallback

'ये मेरे लिए भी न्यूज थी कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूं'
एक्टर गौरव खन्ना ने आगे कहा कि 'मेरी बात सुनकर प्रोड्यूर्स हंस दिए. इसलिए मैंने कभी अनुपमा में अनुज के किरदार को छोड़ा ही नहीं. क्योंकि मैं जानता था अनुज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं' गौरव ने आगे कहा कि 'आपको पता है मैंने दो महीने तक इंतजार किया था. मैंने अपने बाल और दाढ़ी भी बढ़ाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये मेरे लिए भी न्यूज थी कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूं.'   

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Gaurav KhannaAnupama

Trending news

30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
Maharashtra
30 साल पहले किए 'गुनाह' ने छीनी कुर्सी, कौन हैं कोकाटे जिनकी अब विधायकी भी खतरे में
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
Punjab news in hindi
पंजाब के ग्रामीण चुनावों में AAP की आंधी, जनता ने जताया AAP पर भरोसा- केजरीवाल
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
Mamata Banerjee
इधर मोदी सरकार ने MGNREGA से नाम हटाया, उधर ममता ने गांधी के नाम कर दी नई योजना
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
Jammu Kashmir
गंदे मुंह को साफ करने के लिए फिनायल... बुर्का विवाद में गिरिराज पर इल्तिजा का हमला
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
Supreme Court News
12 साल से अचेत बेटे को इच्छा मृत्यु देने की मांग, घरवालों से बात कर SC लेगा फैसला
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
Jammu and Kashmir
पापा-पापा पुकारती रही मासूम...शहीद की अंतिम विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना