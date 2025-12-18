'मैंने कभी 'अनुपमा' नहीं छोड़ा...', गौरव खन्ना ने Anupama छोड़ने पर तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मैंने 2 महीने किया इंतजार, फिर भी नहीं आई कॉल'

Gaurav Khanna On Anupama: 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए है. गौरव ने हाल ही में यूट्यूब पर डेब्यू किया था और यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था जो 24 घंटे में ही बंद हो गया. जिस पर गौरव ने बताया कि उनका यूट्यूब चैनल 24-48 घंटे में फिर ठीक हो जाएगा. वहीं गौरव खन्ना ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया कि रुपाली गांगुली का शो 'अनुपमा' नहीं छोड़ा है. ये प्रोड्यूसर और मेकर्स का फैसला था. एक्टर ने इस फैसले के पीछे का कारण भी बताया.

'मैंने कभी अनुपमा नहीं छोड़ा'

वैसे आपको याद दिला दें कि गौरव खन्ना ने फेमस टीवी सीरियल 'अनुपमा' में अनुपमा के पति अनुज का किरदार निभाया था. जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था. हाल ही में गौरव खन्ना ने हिन्दुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में बताया कि 'मैंने कभी 'अनुपमा' नहीं छोड़ा. प्रोड्यूसर और मेकर्स को लगा कि उन्हें अनुज कपाड़िया नहीं चाहिए. ये शो किसी और के बारे में है. इस शो में किसी और की कहानी दिखाई जा रही है. मेरे शो के प्रोड्यूसर राजन शाही ने मुझे बताया था कि उनके और राइटर्स के पास कोई स्टोरी नहीं थी अनुज के लिए.'

'उस कैरेक्टर को काफी प्यार मिला'

गौरव खन्ना ने आगे बताया कि 'अनुज बहुत बड़ा बन गया था. उस कैरेक्टर को इतना प्यार मिल रहा था कि उसे सिर्फ खड़े रखना सही नहीं होगा. तो ये उनका फैसला था. मैं ऐसा इंसान हूं न कि मैं उन्हें मना भी नहीं करता. मैने प्रोड्यूसर को कहा था कि मुझे शो में फर्नीचर बना दो, मुझे जहां से दिखना हो मैं दिख जाऊंगा. मैं इस मामले में बहुत टैलेंटेड हूं.'

'ये मेरे लिए भी न्यूज थी कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूं'

एक्टर गौरव खन्ना ने आगे कहा कि 'मेरी बात सुनकर प्रोड्यूर्स हंस दिए. इसलिए मैंने कभी अनुपमा में अनुज के किरदार को छोड़ा ही नहीं. क्योंकि मैं जानता था अनुज को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं' गौरव ने आगे कहा कि 'आपको पता है मैंने दो महीने तक इंतजार किया था. मैंने अपने बाल और दाढ़ी भी बढ़ाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ये मेरे लिए भी न्यूज थी कि मैं शो का हिस्सा नहीं हूं.'