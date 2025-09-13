Ranbir Kapoor on Calling Cheater: रणबीर कपूर. जिन्हें चार्म पर्सनैलिटी और सुपरहिट फिल्मों के लिए जाना जाता है. मगर इस लोकप्रियता के साथ साथ उनके साथ कुछ टैग भी जुड़े हुए हैं जो कई साल बाद भी उनसे हटे नहीं है. उन्होंने खुद हालिया इंटरव्यू में कैसेनोवा और धोखेबाज जैसे टैग्स पर बात की है.
रणबीर कपूर इंडस्ट्री में आज सुपरस्टार की लिस्ट में शामिल हैं. इन दिनों वह अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म रामानयम को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी बीच उनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है. जिसमें वह अपनी डेटिंग लाइफ से लेकर अपने पिता के साथ रिश्तों के बारे में खुलकर बात की है. दरअसल, आलिया भट्ट से शादी करने से पहले उनका नाम बॉलीवुड की दो मशहूर एक्ट्रेसेस दीपिका पादुकोण और कैटरीना कैफ के साथ जुड़ा था. दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर का रिश्ता तो इतना सीरियल था कि ब्रेकअप के बाद एक्ट्रेस डिप्रेशन में चली गई थीं. फिर वह कैटरीना संग लिव-इन में रहने लगे थे. इन दोनों टॉप एक्ट्रेस के साथ ब्रेकअप के बाद ही रणबीर कपूर पर धोखेबाज और कैसेनोवा जैसे आरोप लगते रहे.
कई साल बीत गए लेकिन आज भी कहते चीटर
हालांकि कई साल बीत गए हैं. रणबीर कपूर अपने करियर पर काफी शानदार काम कर रहे हैं. अपनी पर्सनल लाइफ में खासा बिजी रहते हैं. अपनी इकलौती बेटी राहा पर जान छिड़कते हैं. इसके बावजूद रणबीर कपूर को आज भी ये लगता है कि लोग उनके नाम के साथ चीटर और कैसेनोवा जैसे टैग को जोड़ते हैं.
ऐसे में रणबीर कपूर ने यहां माना कि किस तरह से उनके कैरेक्टर पर लोगों ने ठप्पा लगाया है. उन्होंने कहा, 'जब मैंने शुरुआत की थी, तो मुझे हमेशा एक प्लेबॉय समझा जाता था. जो सिर्फ़ एक्ट्रेसेस को डेट करता था.' उन्होंने आगे बताया, '2000 से 2003 तक न्यूयॉर्क में रहने के दौरान उन्होंने किसी को डेट नहीं किया था. मैं हमेशा से एक आशिक था. मैंने खुद को यकीन दिलाया था कि स्कूल में मेरी पहली गर्लफ्रेंड ही मेरी ज़िंदगी का प्यार है. और जब यह सब खत्म हुआ, तो मैंने काम पर फोकस किया.
रणबीर कपूर ने दीपिका-कैटरीना का नाम लिए पास्ट की बात की
अब रणबीर कपूर ने कहा, 'मेरे पास्ट में, मैंने दो सक्सेसफुल एक्ट्रेस को डेट किया. यही मी पहचान बन गई. मुझे तो लोगों ने कैसेनोवा और चीटर का टैग तक दे दिया. मैं कई साल तक इस लेबल के साथ जिया हूं. बल्कि आज भी जी रहा हूं.' इसी इंटरव्यू में बेटी राहा के साथ बॉन्ड पर भी रणबीर कपूर ने रिएक्ट किया. उन्होंने बताया कि राहा मस्ती के लिए उन्हें चुनती हैं जबकि आलिया के साथ भी बिटिया का गहरा बॉन्ड हैं.
