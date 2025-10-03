सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम को बताया नए जमाने का सलमान खान, तो अगस्त्य नंदा के लिए बोले...

Bollywood Star Kids: पिछले कुछ सालों में कई स्टार किड्स ने बॉलीवुड में कदम रखा है. इब्राहिम अली खान, अगस्त्या नंदा, सुहाना खान और खुशी कपूर जैसे नाम लगातार सुर्खियों में हैं. वहीं, अक्षय कुमार की भांजी नोमिका सरन भी जल्द ही अपना डेब्यू करने वाली हैं. दिलचस्प बात ये है कि अक्षय के बेटे आरव भाटिया का फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं है. हाल ही में मशहूर डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने 'द नम्रता जकारिया शो' पर इन स्टार किड्स के बारे में खुलकर बातें कीं.

जब इब्राहिम अली खान की बात आई तो डिजाइनरों ने उनकी खूब तारीफ की. उनका कहना था कि इब्राहिम जन्म से ही स्टार हैं और उनमें एक अलग ही साइन है. संदीप खोसला ने तो यहां तक कहा कि वे नए जमाने के सलमान खान हैं. अबू जानी ने भी उनकी पर्सनालिटी और मिरिकल मिरिकल की जमकर तारीफ की. वहीं, इब्राहिम की बहन सारा अली खान को लेकर उन्होंने कहा कि वे बहुत समझदार लड़की हैं और एक समय पर तो लॉयर बनने का सपना भी देखती थीं, लेकिन एक्ट्रेस बन गईं.

अगस्त्या नंदा की नई फिल्म पर की बात

साथ ही उन्होंने अगस्त्या नंदा की नई फिल्म 'इक्कीस' को लेकर भी खुलकर बात की. संदीप खोसला का कहना था कि अगस्त्या इस फिल्म में बहुत अच्छे साबित होंगे, क्योंकि वे बेहतरीन निर्देशक श्रीराम राघवन के साथ काम कर रहे हैं. अबू जानी ने भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि अगस्त्या टैलेंटेड हैं और मेहनत से जरूर आगे बढ़ेंगे. डिजाइनरों का मानना है कि जिन बच्चों को वे सालों से जानते हैं, वे सभी बहुत अच्छे संस्कारों के साथ पले-बढ़े हैं. हालांकि, उनका डेब्यू फ्लॉप था.

नोमिका सरन को लेकर की बात

साथ ही डिजाइनर अबू जानी ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि जब भी वे इन बच्चों से मिलते हैं तो सबसे पहले ये उन्हें नमस्ते करके अभिवादन करते हैं. उन्होंने खासतौर पर डिंपल कपाड़िया की बेटियों की भी तारीफ की कि वे भी अच्छे संस्कारों वाली हैं. संदीप खोसला ने जोड़ा कि आज का समय बदल चुका है. पहले बच्चों को बड़े फैसले माता-पिता लेते थे, लेकिन अब हर बच्चा अपने फैसले खुद करता है. उन्होंने बताया कि नोमिका भी अपने फैसले खुद लेती हैं. बहुत शालीन और अट्रैक्टिव लड़की हैं.

नोमिका सरन करने वाली हैं डेब्यू

संदीप खोसला ने कहा कि नोमिका सरन देखने में आकर्षक होने के साथ-साथ बहुत ही सामान्य और विनम्र स्वभाव की हैं. वे बाकी यंगस्टर्स की तरह ही एक आम जिंदगी जी रही हैं. डिजाइनरों का मानना है कि आजकल के बच्चे बहुत आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट हो चुके हैं. वे अपने भविष्य के बारे में सोच-समझकर कदम उठाते हैं और यही बदलाव सबसे बड़ा फर्क ला रहा है. यही वजह है कि फिल्मी परिवारों के बच्चे भी अब हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

फिल्मों में नहीं आना चाहते आरव भाटिया

आरव भाटिया की बात करते हुए डिजाइनरों ने खुलासा किया कि अक्षय कुमार का बेटा फिल्मों में नहीं, बल्कि फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहता है. आरव इस वक्त दुनिया के बेहतरीन कॉलेज में डिजाइन की पढ़ाई कर रहे हैं. संदीप खोसला ने कहा कि फिल्मों में करियर बनाना सबसे मुश्किल सपना है, क्योंकि यहां स्टार किड्स के लिए भी रिस्क बहुत ज्यादा है. लेकिन फैशन और डिजाइनिंग में आरव की दिलचस्पी साफ दिखाती है कि वह अपने भविष्य को लेकर गंभीर और आत्मनिर्भर हैं.