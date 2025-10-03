Advertisement
trendingNow12945753
Hindi Newsबॉलीवुड

सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम को बताया नए जमाने का सलमान खान, तो अगस्त्य नंदा के लिए बोले...

Bollywood Star Kids: हाल ही में इंडस्ट्री से जुड़े दो खास लोगों का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बॉलीवुड में कदम रखने वाले स्टार किड्स के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान इब्राहिम अली खान को नए जमाने का सलमान खान बताया और अगस्त्या नंदा के लिए...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नए जमाने के सलमान हैं इब्राहिम... इंडस्ट्री में से जुड़े इन खास लोगों ने कही ये बात
नए जमाने के सलमान हैं इब्राहिम... इंडस्ट्री में से जुड़े इन खास लोगों ने कही ये बात

Bollywood Star Kids: पिछले कुछ सालों में कई स्टार किड्स ने बॉलीवुड में कदम रखा है. इब्राहिम अली खान, अगस्त्या नंदा, सुहाना खान और खुशी कपूर जैसे नाम लगातार सुर्खियों में हैं. वहीं, अक्षय कुमार की भांजी नोमिका सरन भी जल्द ही अपना डेब्यू करने वाली हैं. दिलचस्प बात ये है कि अक्षय के बेटे आरव भाटिया का फिल्मों में आने का कोई इरादा नहीं है. हाल ही में मशहूर डिजाइनर अबू जानी और संदीप खोसला ने 'द नम्रता जकारिया शो' पर इन स्टार किड्स के बारे में खुलकर बातें कीं.

जब इब्राहिम अली खान की बात आई तो डिजाइनरों ने उनकी खूब तारीफ की. उनका कहना था कि इब्राहिम जन्म से ही स्टार हैं और उनमें एक अलग ही साइन है. संदीप खोसला ने तो यहां तक कहा कि वे नए जमाने के सलमान खान हैं. अबू जानी ने भी उनकी पर्सनालिटी और मिरिकल मिरिकल की जमकर तारीफ की. वहीं, इब्राहिम की बहन सारा अली खान को लेकर उन्होंने कहा कि वे बहुत समझदार लड़की हैं और एक समय पर तो लॉयर बनने का सपना भी देखती थीं, लेकिन एक्ट्रेस बन गईं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ibrahim Ali Khan (@iak)

Add Zee News as a Preferred Source

अगस्त्या नंदा की नई फिल्म पर की बात

साथ ही उन्होंने अगस्त्या नंदा की नई फिल्म 'इक्कीस' को लेकर भी खुलकर बात की. संदीप खोसला का कहना था कि अगस्त्या इस फिल्म में बहुत अच्छे साबित होंगे, क्योंकि वे बेहतरीन निर्देशक श्रीराम राघवन के साथ काम कर रहे हैं. अबू जानी ने भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि अगस्त्या टैलेंटेड हैं और मेहनत से जरूर आगे बढ़ेंगे. डिजाइनरों का मानना है कि जिन बच्चों को वे सालों से जानते हैं, वे सभी बहुत अच्छे संस्कारों के साथ पले-बढ़े हैं. हालांकि, उनका डेब्यू फ्लॉप था. 

हिंदी सिनेमा का वो डायरेक्टर, जिसने एक इंसान को खिलाया दूसरे इंसान का मांस, तंत्र विद्या से जुड़ा था मामला

नोमिका सरन को लेकर की बात 

साथ ही डिजाइनर अबू जानी ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि जब भी वे इन बच्चों से मिलते हैं तो सबसे पहले ये उन्हें नमस्ते करके अभिवादन करते हैं. उन्होंने खासतौर पर डिंपल कपाड़िया की बेटियों की भी तारीफ की कि वे भी अच्छे संस्कारों वाली हैं. संदीप खोसला ने जोड़ा कि आज का समय बदल चुका है. पहले बच्चों को बड़े फैसले माता-पिता लेते थे, लेकिन अब हर बच्चा अपने फैसले खुद करता है. उन्होंने बताया कि नोमिका भी अपने फैसले खुद लेती हैं. बहुत शालीन और अट्रैक्टिव लड़की हैं.

नोमिका सरन करने वाली हैं डेब्यू 

संदीप खोसला ने कहा कि नोमिका सरन देखने में आकर्षक होने के साथ-साथ बहुत ही सामान्य और विनम्र स्वभाव की हैं. वे बाकी यंगस्टर्स की तरह ही एक आम जिंदगी जी रही हैं. डिजाइनरों का मानना है कि आजकल के बच्चे बहुत आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंट हो चुके हैं. वे अपने भविष्य के बारे में सोच-समझकर कदम उठाते हैं और यही बदलाव सबसे बड़ा फर्क ला रहा है. यही वजह है कि फिल्मी परिवारों के बच्चे भी अब हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

फिल्मों में नहीं आना चाहते आरव भाटिया

आरव भाटिया की बात करते हुए डिजाइनरों ने खुलासा किया कि अक्षय कुमार का बेटा फिल्मों में नहीं, बल्कि फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाना चाहता है. आरव इस वक्त दुनिया के बेहतरीन कॉलेज में डिजाइन की पढ़ाई कर रहे हैं. संदीप खोसला ने कहा कि फिल्मों में करियर बनाना सबसे मुश्किल सपना है, क्योंकि यहां स्टार किड्स के लिए भी रिस्क बहुत ज्यादा है. लेकिन फैशन और डिजाइनिंग में आरव की दिलचस्पी साफ दिखाती है कि वह अपने भविष्य को लेकर गंभीर और आत्मनिर्भर हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Ibrahim Ali Khan

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;