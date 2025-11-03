Anushka, Priyanka, Kiara और Abhishek Bachchan ने सराहा ‘वुमेन इन ब्लू’ का जलवा, भारत बना विश्व विजेता

ICC World Cup 2025: बॉलीवुड सेलेब्स इंडियन टीम के कई मैच्स को आए दिन फॉलो करते हुए सोशल मीडिया पर फुल सपोर्ट पर दिखाते हैं, तो वहीं कई ग्राउंड से इसका आनंद लेते हैं. वहीं कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा आईसीसी विश्व कप जिताने और इतिहास रचने पर इंडस्ट्री के कई सेलिब्रिटीज ने इंडियन टीम को बधाई देते अपनी उत्साह को जाहिर किया है.
ICC World Cup 2025: इंडियन वूमेंस क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए कल यानी की 2 नवंबर को आईसीसी महिला वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में ये गेम नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया , जिसमें फाइनल मैच में इंडिया टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर विश्व कप की जीत हासिल कर ली है. वहीं इस मैच में भारतीय क्रिकेटर दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा ने अपनी दमदार पारी से सबका दिल जीत लिया है. टीम इंडिया की इस बड़ी जीत पर बॉलीवुड के सेलेब्स भी खुशी मनाते हुए नजर आए, जिसे उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर किया है.
आप चैंपियंस हैं!!!
भारतीय महिला टीम की इस बड़ी जीत की जन्न सिर्फ आम जन ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में भी मनाया जा रहा है. ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने महिला टीम को जीत की बधाई देते हुए सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा, ‘हमारे चैंपियंस को बधाई हो!’ वहीं इस बिग विन पर एक्ट्रेस अनुष्का चोपड़ा ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ‘आप चैंपियंस हैं!!! ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है.’
वूमन इन ब्लू ने रचा इतिहास
आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 जीतने पर एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ‘हमारे चैंपियंस आपने कर दिखाया. ये बहुत ही खास पल है. आपने इतिहास रच दिया है!!! हमारी वूमन इन ब्लू को बहुत बधाई.’ वहीं सिर्फ प्रियंका, अनुष्का और कियारा ही नहीं बल्कि अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और सुनील शेट्टी ने भी टीम को बधाई दी.
एक्टर ने कहा रात को भुलाया नहीं जा सकता
अमिताभ बच्चन के बेटे और एक्टर अभिषेक बच्चन ने टीम इंडिया के विन पर देर इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ‘कम ऑन इंडिया!!! वर्ड चैंपियंस महिलाओं ने कमाल कर दिया!!! आपने हम सभी को गर्व महसूस कराया है.’ वहीं 'सिंगम' स्टार अजय देवगन ने कहा, ‘इस रात को कभी भुलाया नहीं जा सकता. धन्यवाद चैंपियंस. इस टीम ने दुनिया को दिखा दिया है कि मेहनत और आस्था से हो सकता है.’
