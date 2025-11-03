Advertisement
ICC World Cup 2025: स्मृति मंधाना की जीत और प्यार…बॉयफ्रेंड का टैटू और स्पेशल पोस्ट बन गया सोशल मीडिया सेंसेशन, ट्रॉफी पकड़ पोज देते हुए आए नजर

ICC World Cup 2025: इंडियन वुमन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतकर हर किसी का सीना चौड़ा कर दिया है, जिसके बाद हर इंडस्ट्री से महिला टीम को बधाई दी जा रही है. वहीं इंडियन टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना के फिल्ममेकर और म्यूजिक कंपोजर बॉयफ्रेंड ने उनके लिए स्पेशल पोस्ट शेयर किया है, जो कि कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. आइए जानते हैं 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 03, 2025, 10:38 AM IST
इंडियन वूमन टीम ने इस कप को अपने हाथों में उठाकर लाखों-करोड़ों लोगों के सपने को जी लिया है. भारत के करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक जीत का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसे महिला क्रिकेट टीम ने सच कर दिया है. टीम की इस विन को सेलिब्रेट करते हुए कई सेलेब्स उन्हें बधाई देते हुए नहीं थक रहे हैं. वहीं महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना के फिल्ममेकर और म्यूजिक कंपोजर बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक स्वीट पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गर्लफ्रेंड की जर्सी नंबर का टैटू
स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो उन्हें जीत के लिए बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस पोस्ट में उन्होंने स्मृति मंधाना की कप के साथ की फोटो को पोस्ट किया है, जिसमें क्रिकेटर का खिलखिलाता हुआ चेहरा हर किसी का दिल जीत रहा है. स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड ने इस पोस्ट के नीचे कैप्शन में लिखा, ‘सबसे आगे हैं हम हिंदुस्तानी.’ वहीं इस पोस्ट में उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल के हाथ में एक टैटू नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने स्मृति मंधाना के नाम के अक्षर के साथ उनका जर्सी नंबर लिखवाया है. इस टैटू को देखकर फैंस ने दोनों के बीच प्यार को लेकर कमेंट्स करना शुरु कर दिया है. 

 

 

अपनी लेडी के साथ पलाश मुच्छल
पलाश मुच्छल ने एक ही नहीं बल्कि दो पोस्ट शेयर किए हैं, उनके दूसरे पोस्ट में वो अपनी लेडी यानी स्मृति मंधाना के साथ ट्रॉफी को होल्ड कर के खड़े हुए नजर आ रहे हैं. इस प्यारी फोटो में क्रिकेटर अपने कंधे पर इंडिया का नेशनल फ्लैग डाले हुए हैं. वहीं इस पोस्ट पर पलाश मुच्छल ने कैप्शन लिखा, ‘क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूं.’

 

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

