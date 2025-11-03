ICC World Cup 2025: स्मृति मंधाना की जीत और प्यार…बॉयफ्रेंड का टैटू और स्पेशल पोस्ट बन गया सोशल मीडिया सेंसेशन, ट्रॉफी पकड़ पोज देते हुए आए नजर

इंडियन वूमन टीम ने इस कप को अपने हाथों में उठाकर लाखों-करोड़ों लोगों के सपने को जी लिया है. भारत के करोड़ों लोग इस ऐतिहासिक जीत का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसे महिला क्रिकेट टीम ने सच कर दिया है. टीम की इस विन को सेलिब्रेट करते हुए कई सेलेब्स उन्हें बधाई देते हुए नहीं थक रहे हैं. वहीं महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना के फिल्ममेकर और म्यूजिक कंपोजर बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक स्वीट पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

गर्लफ्रेंड की जर्सी नंबर का टैटू

स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो उन्हें जीत के लिए बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं इस पोस्ट में उन्होंने स्मृति मंधाना की कप के साथ की फोटो को पोस्ट किया है, जिसमें क्रिकेटर का खिलखिलाता हुआ चेहरा हर किसी का दिल जीत रहा है. स्मृति मंधाना के बॉयफ्रेंड ने इस पोस्ट के नीचे कैप्शन में लिखा, ‘सबसे आगे हैं हम हिंदुस्तानी.’ वहीं इस पोस्ट में उनके बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल के हाथ में एक टैटू नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने स्मृति मंधाना के नाम के अक्षर के साथ उनका जर्सी नंबर लिखवाया है. इस टैटू को देखकर फैंस ने दोनों के बीच प्यार को लेकर कमेंट्स करना शुरु कर दिया है.

अपनी लेडी के साथ पलाश मुच्छल

पलाश मुच्छल ने एक ही नहीं बल्कि दो पोस्ट शेयर किए हैं, उनके दूसरे पोस्ट में वो अपनी लेडी यानी स्मृति मंधाना के साथ ट्रॉफी को होल्ड कर के खड़े हुए नजर आ रहे हैं. इस प्यारी फोटो में क्रिकेटर अपने कंधे पर इंडिया का नेशनल फ्लैग डाले हुए हैं. वहीं इस पोस्ट पर पलाश मुच्छल ने कैप्शन लिखा, ‘क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूं.’