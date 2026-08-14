/IFFM 2026: मेलबर्न में गूंजा भारतीय सिनेमा का नाम, लोकाः चैप्टर 1 बेस्ट फिल्म; ऋषभ शेट्टी, दुलकर सलमान और रेखा ने भी जीते अवॉर्ड

17वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2026 ने अपने बहुप्रतीक्षित पुरस्कारों के विजेताओं का ऐलान हो चुका है. इस साल कई बेहतरीन फिल्मों, फिल्मकारों, कलाकारों और कहानीकारों को सम्मानित किया गया. इन पुरस्कारों के जरिए अलग-अलग तरह की फिल्मों, शानदार एक्टिंग और इंडियन सिनेमा की समृद्ध और लगातार बदलती दुनिया को पहचान दी गई.
पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के कई जाने-माने कलाकारों ने बड़े सम्मान अपने नाम किए. ऋषभ शेट्टी, दुलकर सलमान, कीर्ति कुल्हारी, विजय वर्मा और रसिका दुग्गल इस शाम के विनर की लिस्ट में शामिल रहे. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो फिल्में...
लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला और यह समारोह की सबसे बड़ी विजेता फिल्मों में शामिल रही. द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए विशेष उल्लेख मिला. वहीं, रिमा दास की फिल्म नॉट अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्र फिल्म का पुरस्कार दिया गया. किकरन दे फूल (फ्लावर्स ऑफ अकैशिया) को स्वतंत्र फिल्म श्रेणी में विशेष उल्लेख मिला.
ऋषभ शेट्टी के लिए यह शाम बेहद खास रही. उन्हें कांतारा: ए लेजेंड - चैप्टर 1 के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला. इसके अलावा उन्हें प्रतिष्ठित सिनेमा में नेतृत्व सम्मान से भी नवाजा गया. यह सम्मान समकालीन भारतीय सिनेमा में उनके योगदान और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी कहानियां बनाने की उनकी क्षमता को देखते हुए दिया गया.
दुलकर सलमान को कांथा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि कीर्ति कुल्हारी को फुल प्लेट में उनके शानदार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया. दोनों कलाकारों के प्रभावशाली अभिनय और भारतीय सिनेमा में उनके योगदान को इस पुरस्कार के जरिए सराहा गया.
भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शहरबानो सादात की नो गुड मेन को मिला. वहीं, मधुश्री दत्ता की फ्लाइंग टाइगर्स को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म का पुरस्कार दिया गया. इस साल दर्शकों की पसंद को भी खास जगह मिली. सैयारा ने दर्शकों की पसंद का पुरस्कार अपने नाम किया, जो दर्शकों के बीच फिल्म की मज़बूत लोकप्रियता को दर्शाता है.
सिनेमा में समानता पुरस्कार, जिसे ला ट्रोब द्वारा प्रस्तुत किया गया, सितारे ज़मीन पर को दिया गया. फिल्म में अपने काम के लिए सिमरन मंगेशकर को विशेष उल्लेख भी मिला. यह सम्मान उन फिल्मों को दिया जाता है जो समानता, समावेश और समाज में सभी के प्रतिनिधित्व जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत को आगे बढ़ाती हैं.
विभिन्न तरह की कहानियों को मंच देने की फेस्टिवल की प्रतिबद्धता रेनबो स्टोरीटेलर पुरस्कार में भी दिखाई दी, जो लाला एंड पॉपी को दिया गया. वहीं, शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता में द वेट ऑफ सॉइल विजेता रही.
इस साल के पुरस्कारों में डिजिटल माध्यम और धारावाहिकों में किए गए शानदार काम को भी सम्मान मिला. विजय वर्मा को मटका किंग के लिए धारावाहिक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला, जबकि रसिका दुग्गल को दिल्ली क्राइम 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान दिया गया. फ्रीडम एट मिडनाइट, सीजन 2 को सर्वश्रेष्ठ धारावाहिक चुना गया. इसके प्रभावशाली कहानी कहने और कलाकारों के शानदार सामूहिक अभिनय को सराहा गया.
प्रतियोगिता की श्रेणियों से अलग, आईएफएफएम 2026 ने भारतीय सिनेमा के कुछ बेहद प्रभावशाली और लंबे समय से योगदान देने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया. पंकज त्रिपाठी को प्रतिष्ठित विशिष्ट कलाकार सम्मान दिया गया. यह सम्मान उनके शानदार अभिनय सफर और भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान को समर्पित था.
फेस्टिवल में रानी मुखर्जी के सिनेमा के 30 वर्ष पूरे होने का भी जश्न मनाया गया. भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय और बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक रानी मुखर्जी के तीन दशक लंबे सफर, यादगार अभिनय और सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव को विशेष सम्मान के ज़रिये सराहा गया.
भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक रेखा को प्रतिष्ठित सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान सम्मान से नवाज़ा गया. यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान और कई दशकों में फैले उनके शानदार अभिनय सफर के लिए दिया गया.
IFFM 2026 ने भारतीय सिनेमा के दुनियाभर में बढ़ते प्रभाव का भी जश्न मनाया. फेस्टिवल में देश और भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़े अनुभवी कलाकारों, नए फिल्मकारों और अलग-अलग तरह की कहानियों को एक मंच पर लाया गया. बड़ी व्यावसायिक फिल्मों और डिजिटल माध्यम की सफल कहानियों से लेकर स्वतंत्र फिल्मों, वृत्तचित्रों और लघु फिल्मों तक, इस साल के विजेताओं ने आज के भारतीय सिनेमा की व्यापकता और विविधता को सामने रखा.
सिनेमा की उत्कृष्टता, विविधता, समानता और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य के साथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न भारतीय सिनेमा और उसके कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच बना हुआ है. यह फेस्टिवल ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को भारतीय उपमहाद्वीप की बेहतरीन कहानियों और कलाकारों से जोड़ने का काम करता है.
सर्वश्रेष्ठ फिल्म: लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा
सर्वश्रेष्ठ फिल्म - विशेष उल्लेख: द ग्रेट शमशुद्दीन फैमिली
सर्वश्रेष्ठ इंडी फिल्म: नॉट अ हीरो - रिमा दास
स्वतंत्र फिल्म - विशेष उल्लेख: किकरन दे फूल (फ्लावर्स ऑफ अकैशिया)
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: ऋषभ शेट्टी - कांतारा: ए लेजेंड - चैप्टर 1
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: दुलकर सलमान - कांथा
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: कीर्ति कुल्हारी - फुल प्लेट
भारतीय उपमहाद्वीप की सर्वश्रेष्ठ फिल्म: नो गुड मेन - शहरबानो सादात
सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म: फ्लाइंग टाइगर्स - मधुश्री दत्ता
पीपल चॉइस पुरस्कार: सैयारा
इक्वालिटी इन सिनेमा पुरस्कार, ला ट्रोब द्वारा प्रस्तुत: सितारे जमीन पर
सिनेमा में समानता - विशेष उल्लेख: सिमरन मंगेशकर - सितारे जमीन पर
रेनबो स्टोरीटेलर पुरस्कार: लाला एंड पॉपी
शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता - ऑस्ट्रेलिया: द वेट ऑफ सॉइल
शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता - भारत: जो’स टर्न
वेबसीरिज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: विजय वर्मा - मटका किंग
वेबसीरिज़ में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: रसिका दुग्गल - दिल्ली क्राइम 3
सर्वश्रेष्ठ वेबसीरिज़: फ्रीडम एट मिडनाइट, सीजन 2
विशिष्ट कलाकार सम्मान: पंकज त्रिपाठी
विशेष सम्मान: रानी मुखर्जी के सिनेमा के 30 वर्ष
लीडरशिप इन सिनेमा: ऋषभ शेट्टी
एक्सीलेंस इन सिनेमा: रेखा