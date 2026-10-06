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IIFA 2027 में करण जौहर की वापसी, वरुण धवन संग संभालेंगे होस्टिंग की कमान; सलमान खान भी दिखाएंगे जलवा

Karan Johar on IIFA 2027 Return: आईफा 2027 में करण जौहर एक बार फिर होस्ट के तौर पर वापसी करने जा रहे हैं. वह वरुण धवन के साथ मुख्य IIFA अवॉर्ड्स की मेजबानी करेंगे. यह करण की छठी IIFA होस्टिंग होगी. वहीं, सलमान खान भी लंबे समय बाद IIFA के मंच पर वापसी करेंगे और अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 06, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 04:02 PM IST
IIFA 2027 में करण जौहर की वापसी, वरुण धवन संग संभालेंगे होस्टिंग की कमान; सलमान खान भी दिखाएंगे जलवा

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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