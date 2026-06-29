'बड़े केस में ढाई किलों का हाथ लगेगा'... सनी देओल की दहाड़, 'रहमान डकैत' का मास्टर क्लास; 'इक्का' के टीजर ने मचाई सनसनी

अक्षय खन्ना, सनी देओल और दीया मिर्जा की अपकमिंग फिल्म 'इक्का' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म से 'बॉर्डर' एक्टर ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. वहीं अक्षय खन्ना 'धुरंधर' के बाद फिर से खलनायक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. तो दूसरी ओर सनी देओल की कोर्टरूम में वापसी होगी. 'इक्का' के टीजर रिलीज होते ही फैंस के बीच इसकी रिलीज डेट को लेकर एक्साइटमेंट देखी जा रही है. इस कोर्टरूम ड्रामा में दो बड़े धुरंधरों के साथ दीया मिर्जा और तिल्लोतामा शोम भी एक अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगी.
'इक्का' के ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल की दमदार आवाज के साथ होती है, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं, 'आप कोर्ट को बताएंगे कि उस रात क्या हुआ था'? अदालत में सुनवाई का नजारा है और इसी के साथ अक्षय खन्ना की एंट्री होती है. वो कहते हैं, 'इंसान कुछ चाहता है और होता कुछ और है'. इसके बाद, अगले ही सीन में पुलिस अक्षय खन्ना को पकड़कर ले जाती दिखी है.
इस फिल्म में अक्षय खन्ना एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर की भूमिका में दिखाई देंगे, जिनका नाम एक मर्डर केस में सामने आया है. वहीं सनी देओल वकील अर्जुन मेहरा के किरदार में नजर आएंगे, जो शहर के एक मशहूर वकील हैं और वो आज तक कोई भी केस नहीं हारे हैं.
सनी देओल इस फिल्म में शौर्यमान का केस लड़ते हैं. इस दौरान उनके कुछ दमदार डायलॉग भी हैं, जिसमें वो कहते हैं, 'हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं'. वहीं कोर्ट के बाहर शौर्यमान और अर्जुन मेहरा के बीच डील होती है. ट्रेलर में एक वकील की भूमिका में सनी देओल का वही अंदाज नजर आ रहा है, जो साल 1993 में फिल्म 'दामिनी' में देखने को मिला था.
सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी. 'इक्का' के ट्रेलर के साथ मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. टीजर रिलीज करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'सबसे बड़े केस के लिए सबसे बड़ा खिलाड़ी चाहिए. इक्का आ रहा है.' ये सीरीज 10 जुलाई से स्ट्रीम होगी.
'इक्का' का ट्रेलर रिलीज होते ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और ऑडियंस ने अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया. लोगों की ओर से इसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है. 'रहमान डकैत' के किरदार के बाद, अक्षय खन्ना एक बार फिर छा गए हैं. वहीं, सनी देओल ने भी फिल्म के लिए फैंस के बीच एक अलग एक्साइटमेंट पैदा कर दी है.