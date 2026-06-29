'बड़े केस में ढाई किलों का हाथ लगेगा'... सनी देओल की दहाड़, 'रहमान डकैत' का मास्टर क्लास; 'इक्का' के टीजर ने मचाई सनसनी

अक्षय खन्ना, सनी देओल और दीया मिर्जा की अपकमिंग फिल्म 'इक्का' का ट्रेलर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म से 'बॉर्डर' एक्टर ओटीटी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. वहीं अक्षय खन्ना 'धुरंधर' के बाद फिर से खलनायक की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे. तो दूसरी ओर सनी देओल की कोर्टरूम में वापसी होगी. 'इक्का' के टीजर रिलीज होते ही फैंस के बीच इसकी रिलीज डेट को लेकर एक्साइटमेंट देखी जा रही है. इस कोर्टरूम ड्रामा में दो बड़े धुरंधरों के साथ दीया मिर्जा और तिल्लोतामा शोम भी एक अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगी.