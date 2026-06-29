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'बड़े केस में ढाई किलों का हाथ लगेगा'... सनी देओल की दहाड़, 'रहमान डकैत' का मास्टर क्लास; 'इक्का' के टीजर ने मचाई सनसनी

Ikka Trailer: 'धुरंधर' के बाद रहमान डकैत फिर से नए अवतार में नजर आने वाले हैं. वहीं सनी देओल भी कोर्टरूम में अपनी दमदार आवाज से दहाड़ लगाते हुए दिखाई देंगे.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 29, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 07:50 PM IST
'बड़े केस में ढाई किलों का हाथ लगेगा'... सनी देओल की दहाड़, 'रहमान डकैत' का मास्टर क्लास; 'इक्का' के टीजर ने मचाई सनसनी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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