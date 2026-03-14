37 साल पहले आई आमिर खान की वो फिल्म, जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, सिनेमा हॉल में गूंजी तालियों की गड़गड़ाहट

हिंदी सिनेमा में कई सालों से मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी की आमिर खान अपनी दमदार परफॉर्मेंस और शानदार एक्टिंग से हिट फिल्में देते हुए आए हैं. उन्होंने दंगल, लगान, तारे जमीन पर है, पीके और धूम जैसी कई फिल्मों से दर्शकों का दिल जीत लिया. आज हम आमिर की फिल्म ‘राख’ (Raakh) की बात कर रहे हैं, जिसे डायरेक्टर तलत जानी ने बनाया है. इस फिल्म ने रिलीज के समय दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, खासकर फिल्म के थ्रिल और इमोशनल ड्रामा की वजह से यह एक्शन और रोमांस का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिला.

फिल्म के कलाकार

फिल्म ‘राख’ में मुख्य किरदार में Aamir Khan, ग्रेसी सिंह, सुशांत सिंह, मोहनीश बहल और यशपाल शर्मा जैसे मंझे हुए कलाकार नजर आए थे. इन सभी कलाकारों ने अपनी भूमिकाओं में पूरी मेहनत और निखार दिखाया. फिल्म ने कई अवॉर्ड भी अपने नाम किए, हालांकि ये किसी बड़े नेशनल अवॉर्ड की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई फिल्म की कहानी और एक्शन सीक्वेंस की वजह से इसे दर्शकों ने सराहा और कई छोटे-बड़े फिल्म समारोहों में इसकी तारीफ हुई. वहीं कलाकारों के अभिनय और डायरेक्शन को काफी पॉजिटिव रिव्यू मिले.

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फिल्म का बजट और कमाई

फिल्म के बजट की बात करें तो, इसे लगभग 12 करोड़ रुपये के कम बजट में बनाया गया था. बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 25-30 करोड़ रुपये की कमाई की. उस समय के हिसाब से ये बजट और कमाई एवरेज थी, लेकिन इसके दमदार एक्शन और स्टार कास्ट की वजह से इसे आज भी काफी पसंद किया जाता है.