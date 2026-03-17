फिल्म रिलीज से पहले बढ़ा विवाद, 'धुरंधर 2’ के इस एक्टर को मिल रहीं जान से मारने की धमकी! कहा- पाकिस्तान आकर तुझे मारेंगे'

रणवीर सिंह की ‘धुंरधर’ भारत में एक्शन‑थ्रिलर फ्रैंचाइजी के रूप में सबसे बड़े कैंपेन में से एक है, इसके साथ ही दूसरा भाग भी 19 मार्च को रिलीज के लिए तैयार है. लेकिन उससे पहले ही ‘धुंरधर 2’ के इस एक्टर को जान से मारने की धमकी मिल गई है, जिससे इंटरनेट पर हंगामा मच गया है. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है.
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स्पाई एक्शन फिल्म ‘धुरंधर’ को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया था, जिसमें रणवीर सिंह सबसे मजबूत किरदार में दिखे. वो जासूसी‑एक्शन की दुनिया में उतरकर विरोधियों के खिलाफ एक मिशन को अंजाम देते हैं. वहीं अब ‘धुरंधर: द रिवेंज’ भी 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है, जिसको लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखी जा रही है. लेकिन फिल्म रिलीज के दो दिन पहले ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है, दरअसल फिल्म के एक एक्टर को जान से मारने की धमकी मिल रही है. आइए जानते हैं इस खबर के पीछे का पूरी सच.
‘धुरंधर: द रिवेंज’ के ट्रेलर ने रिलीज होते ही फैंस के बीच खलबली पैदा कर दी थी, जिसके चलते इसको मिनटों में करोड़ों व्यूज मिले. फिल्म के इस ट्रेलर की शुरुआत एक कंट्रोवर्शियल डायलॉग से होती है, जिसमें आतंकवादी जहूर मिस्त्री, अजय सान्याल से कहता है कि ‘हिंदू एक डरपोक कौम है’. इस शब्दों को सुनते ही दर्शकों के बीच माहौल काफी गर्म हो गया और वो गुस्से से आग बबूला हो गए, जिसका सीधा असर आतंकवादी का किरदार निभाने वाले एक्टर विवेक सिन्हा पड़ा.
एक्टर को मिले धमकी भरे मैसेज
‘धुरंधर 2’ में आतंकवादी जहूर मिस्त्री का रोल करने वाले एक्टर को सोशल मीडिया पर जमकर गालियों और नफरत का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही कई धमकी भरे मैसेज भी मिल रहे हैं. इन धमकी भरे मैसेज में उनसे कहा जा रहा है, ‘तुझे पाकिस्तान जाकर मारूंगा’. विवेक ने इंस्टाग्राम पर मिल रहे इस तरह के धमकी भरे मैसेज पर रिएक्ट करते हुए कहा कि ये मेरे लिए एक एक्टर के तौर पर सबसे बड़ा कॉम्प्लिमेंट है. दरअसल, विवेक का मानना है कि जितनी तीखी नफरत उनकी परफॉर्मेंस को मिल रही है, वो उसके सक्सेसफुल होने का सबूत है.
डायलॉग ने सेट किया फिल्म का मूड
विवेक सिन्हा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा, उन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आदित्य धर ट्रेलर की शुरुआत उनके इस डायलॉग से करेंगे. उन्होंने कहा, ट्रेलर को देखकर थोड़ी हैरान हुई लेकिन फिर खुशी भी हुई कि उनके कैरेक्टर ने फिल्म का मूड सेट कर दिया है. विवेक ने बताया कि उन्हें पहले ही सेट पर इस बात की ब्रीफिंग दे दी गई थी, लेकिन सेट पर माहौल कुछ और होने से इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि उन्हें धमकी भरे मैसेज मिल सकते हैं. आपको बता दें, विवेक सिन्हा ‘धुरंधर’ से पहले सीरीज ‘दिल्ली क्राइम 3’ और ‘तांडव’ जैसे सीरीज में काम कर चुके हैं.
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