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Hindi Newsबॉलीवुड8 एपिसोड वाली वो क्राइम-थ्रिलर सीरीज… जिसने रिलीज होते ही OTT पर मचाया बवाल, 2 साल बाद फिर शुरू होगी शूटिंग, इस बार लेबल होगा अप!

8 एपिसोड वाली वो क्राइम-थ्रिलर सीरीज… जिसने रिलीज होते ही OTT पर मचाया बवाल, 2 साल बाद फिर शुरू होगी शूटिंग, इस बार लेबल होगा अप!

Crime-Thriller Series Season 2: ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने गुरुवार को एक इवेंट होस्ट किया, जहां उन्होंने साल 2026 के लिए अपनी नई फिल्मों और शो का ऐलान किया है. इस इवेंट में फिल्म और ओटीटी इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. जहां साल 2023 में रिलीज हुई क्राइम-थ्रिलर सीरीज के मैन लीड एक्टर भी मौजूद थे, इस प्रोग्राम में उन्होंने सीरीज के दूसरे सीजन को लेकर एक नई अपडेट दी है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:22 AM IST
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8 एपिसोड वाली वो क्राइम-थ्रिलर सीरीज… जिसने रिलीज होते ही OTT पर मचाया बवाल, 2 साल बाद फिर शुरू होगी शूटिंग, इस बार लेबल होगा अप!

साल 2023 में ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर एक क्राइम-थ्रिलर रिलीज हुई थी, जिसमें फेक नोट्स के बारे में दिखाया जाता है. इस सीरीज के रिलीज होते ही फैंस ने इस पर खूब प्यार लुटा दिया था, जिसके चलते ये ओटीटी पर ट्रेंड भी हुई. वहीं ऑडियंस 2 सालों से इसके दूसरे सीजन का इंतजार कर रही है, जिसको लेकर हाल ही में मैन लीड एक्टर ने न्यू अपडेट दी है. आज हम अपनी इस खबर में सीरीज ‘फर्जी’ (Fazi) की बात कर रहे हैं, जिसमें शाहिद कपूर ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से फैंस को इंप्रेस कर दिया था. लेकिन अब जल्द ही इसके सीजन की शूटिंग शुरू होने वाली है. 

इस प्रोग्राम में एक वीडियो में रिलीज किया गया, जिसके बाद शाहिद कपूर के मंच पर आने से पहले एक सन्नाटा छा जाता है और अंधेरा हो जाता है. शाहिद एक दीवार को तोड़ते हुए मंच पर आते हैं, इसके बाद 'फर्जी' की थीम के हिसाब से, मंच पर नकली नोटों की बौछार होती है. कार्यक्रम में नए सीजन के बारे में अपडेट देते हुए शाहिद कहते हैं कि ‘मैं पिछले दो सालों से दूसरे सीजन की शुरुआत का इंतजार कर रहा था और मुझे बेहद खुशी है कि आखिरकार ये शुरू हो रहा है.’

सीरीज की दमदार कास्ट
शाहिद कपूर ने आगे कहा, ‘मैं ये देखने के लिए बेताब हूं कि आगे क्या होता है. हमने शूटिंग शुरू कर दी है और ये मेरे कई किरदारों में से एक फेवरेट कैरेक्टर है. ये मेरा पसंदीदा शो है.’ साल 2023 में रिलीज होने वाली सीरीज फर्जी में शाहिद कपूर के अलावा, विजय सेतुपति, राशि खन्ना, केके मेनन, भुवन अरोरा, रेजिना कैसेंड्रा और अमोल पालेकर ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. 

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‘फर्जी’ सीरीज की कहानी के बारे में
बात करें इस सीरीज की कहानी के बारे में तो, शाहिद द्वारा निभाए गए सनी नाम का किरदार एक छोटे-मोटे ठग के इर्द-गिर्द घूमता है, जो एक बड़ी ठगी की प्लानिंग करते हुए गहरी साजिश में उलझ जाता है. वहीं विजय सेतुपति एक इंस्पायर और स्पेशल टास्क फोर्स ऑफिसर की भूमिका निभाते हैं, जो सनी के आतंक को खत्म करना चाहता है, जिसके बाद कहानी में और भी ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं.

 

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