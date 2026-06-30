2026 में सबसे ज्यादा इंतजार किस फिल्म का? IMDb की लिस्ट में 'रामायण' नंबर 1, 'किंग' और 'अल्फा' टॉप 5 में शामिल; देखें लिस्ट

साल 2026 का आधा सफर पूरा हो चुका है. साल के पहले छह महीनों में कई बड़ी फिल्मों ने खूब सुर्खियां बटोरीं. इनमें रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज', सनी देओल की 'बॉर्डर 2' और अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' जैसी फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. अब फिल्म लवर्स की नजरें साल के दूसरे हिस्से पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में भारतीय सिनेमा के कई बड़े सितारों की मोस्ट अवेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं.
इसी बीच IMDb ने 2026 के दूसरे हाफ की 'मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज' की लिस्ट जारी की है. इस लिस्ट में पहले नंबर पर रणबीर कपूर की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' ने जगह बनाई है.
IMDb के मुताबिक ये रैंकिंग 1 जनवरी से 28 जून के बीच प्लेटफॉर्म पर दर्ज किए गए पेज व्यूज के बेसिस पर तैयार की गई है. इसमें सिर्फ उन्हीं भारतीय फिल्मों को शामिल किया गया है, जिनकी जुलाई से दिसंबर 2026 के बीच थिएटर या स्ट्रीमिंग रिलीज कन्फर्म है. लिस्ट में 12 हिंदी, 4 तमिल, 2 मलयालम, 1 तेलुगु और 1 कन्नड़ फिल्म शामिल हैं.
Your watchlists have spoken. Here are the Most Anticipated Indian Movies for the remainder of 2026
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नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण: पार्ट 1' का निर्माण नमित मल्होत्रा ने किया है. यह दो भागों में बनने वाली इस भव्य फिल्म सीरीज का पहला हिस्सा है.
फिल्म में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम, यश रावण, साई पल्लवी माता सीता और सनी देओल भगवान हनुमान के किरदार में नजर आएंगे. भारतीय पौराणिक महाकाव्य रामायण को बड़े पर्दे पर भव्य अंदाज में पेश किए जाने की वजह से इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसके अलावा फिल्म का संगीत भी खास आकर्षण बना हुआ है, क्योंकि पहली बार ऑस्कर विजेता एआर रहमान और हॉलीवुड के मशहूर संगीतकार हांस जिमर साथ मिलकर इस फिल्म के लिए संगीत तैयार कर रहे हैं.
IMDb की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन फिल्म 'अल्फा' है. शिव रवैल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शरवरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
'अल्फा' YRF स्पाई यूनिवर्स की नई फिल्म है. इससे पहले इस यूनिवर्स की 'पठान', 'टाइगर 3' और 'वॉर 2' जैसी फिल्में दर्शकों का मनोरंजन कर चुकी हैं. दमदार एक्शन, बड़े सितारों की मौजूदगी और स्पाई यूनिवर्स से जुड़ाव की वजह से इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर यश की मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' है. कई बार रिलीज में देरी का सामना करने के बावजूद इस फिल्म को लेकर दर्शकों का उत्साह कम नहीं हुआ है.
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह एक पीरियड गैंगस्टर एक्शन फिल्म है. इसमें यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी दमदार कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी. शानदार स्टारकास्ट और दमदार कहानी की वजह से टॉक्सिक साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में गिनी जा रही है.
IMDb की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शाहरुख खान की फिल्म'किंग' है. सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी इस एक्शन फिल्म के जरिए शाहरुख करीब तीन साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं. इस फिल्म की एक और खास बात यह है कि शाहरुख की बेटी सुहाना खान पहली बार किसी थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्म में नजर आएंगी. फिल्म में दीपिका पादुकोण, जयदीप अहलावत, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, राघव जुयाल, अभय वर्मा और रानी मुखर्जी जैसे कई दमदार कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे.
'किंग' की रिलीज क्रिसमस 2026 पर तय की गई है. बड़े सितारों से सजी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्सुकता है. ऐसे में फिल्म को IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज की सूची में इसे चौथा स्थान मिला है.
इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर है, कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'धमाल 4'. सुपरहिट धमाल फ्रेंचाइजी की यह नई किस्त पहले की फिल्मों की सफलता को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी. फिल्म में अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, उपेंद्र लिमये, अंजलि आनंद, संजीदा शेख और ईशा गुप्ता जैसे कई दमदार स्टार्स हैं. अपनी दमदार स्टारकास्ट और हंसी से भरपूर कहानी की वजह से 'धमाल 4' साल 2026 की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है.
IMDb की इस सूची में छठे नंबर पर अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' है. सुपरहिट फ्रेंचाइजी की इस नई किस्त में अजय एक बार फिर अपने चर्चित किरदार विजय सालगांवकर के रूप में नजर आएंगे. फिल्म की कहानी वहीं से आगे बढ़ेगी, जहां विजय सालगांवकर अपने परिवार को बचाने की कोशिश में एक बार फिर मुश्किल हालात का सामना करता दिखाई देगा. इस बार उसे अपने अतीत से जुड़े फैसलों के नतीजों का भी सामना करना पड़ेगा. इसी रोमांचक कहानी और लोकप्रिय फ्रेंचाइजी की वजह से दृश्यम 3 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है.
सातवें नंबर पर IMDb की इस लिस्ट में सूर्या की तमिल फिल्म 'विश्वनाथ एंड सन्स' है. यह फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी दिखाती है, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज बनने के लिए अपनी जिंदगी के कई साल समर्पित कर दिए.
लेकिन बढ़ती उम्र, परिवार की जिम्मेदारियां और जिंदगी में अचानक आई मोहब्बत उसके सपनों के रास्ते में नई चुनौतियां खड़ी कर देती हैं. ऐसे में उसे यह तय करना पड़ता है कि आखिर जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने किस चीज के हैं. इसी भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी की वजह से फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
IMDb की इस सूची में आठवें नंबर पर 'मिर्जापुर: द मूवी' ने जगह बनाई है, जिसने सभी को चौंका दिया है. ओटीटी पर जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल करने के बाद अब यह हिट फ्रेंचाइजी पहली बार बड़े पर्दे पर दस्तक देने जा रही है.
फिल्म में पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, अली फजल, अभिषेक बनर्जी और कुलभूषण खरबंदा समेत ओरिजिनल स्टारकास्ट एक बार फिर अपने चर्चित किरदारों में नजर आएगी. खास बात यह है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुपरहिट होने के बाद किसी भारतीय वेब सीरीज की ये पहली फिल्म होगी, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.
नौंवे नंबर पर प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी 'हैवान' है. इस थ्रिलर फिल्म के जरिए अक्षय कुमार और सैफ अली खान लंबे समय बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे. फिल्म में सैफ अली खान एक दृष्टिहीन (नेत्रहीन) व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है. दमदार कहानी, सस्पेंस से भरपूर अंदाज और अक्षय-सैफ की जोड़ी की वापसी ने रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच इस फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है.
IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड इंडियन मूवीज की लिस्ट में दसवें नंबर पर श्रद्धा कपूर की 'ईठा' है. हाल ही में रिलीज हुए फिल्म के टीजर को दर्शकों ने खूब पसंद किया है. इसके बाद से इस फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है. फिल्म का निर्देशन छावा फेम निर्देशक लक्ष्मण उतेकर ने किया है.
बता दें कि टॉप 10 के अलावा IMDb की टॉप 20 की लिस्ट में कई और चर्चित फिल्मों ने भी जगह बनाई है. इनमें इमरान हाशमी की 'आवारापन 2', सनी देओल और अक्षय खन्ना की कोर्टरूम ड्रामा 'इक्का', तमिल फिल्म 'अरासन', मलयालम फिल्में 'खलीफा' और 'आई एम गेम', तेलुगु फिल्म 'रणबाली', अनीत पड्डा स्टारर 'शक्ति शालिनी', तमिल फिल्में 'इधायम मुरली' और 'सिग्मा' और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'व्वान: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' भी शामिल हैं. इन सभी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.