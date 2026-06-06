'रणबीर-आलिया के लिए सफलता इतनी आसान नहीं'...इम्तियाज अली बोले- आउटसाइडर्स से ज्यादा चुनौती झेलते हैं नेपो किड्स

बॉलीवुड स्टार किड्स को लेकर अक्सर बहस होती है कि उन्हें कनेक्शन की वजह से बड़ी फिल्में मिल जाती हैं. बी टाउन में कई बार नेपोटिज्म को लेकर बेहस देखने को मिलती है. बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे का एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था. इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने अपने स्ट्रगल के बारे में बात की थी. अनन्या के जवाब पर सिद्धांत ने कहा कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इन स्ट्रगल शुरू होता है. सिद्धांत का ये जवाब काफी वायरल हुआ था. एक बार फिर से नेपोटिज्म को लेकर बहस बढ़ गई थी. सिद्धांत और अनन्या की बात तो काफी पुरानी हो गई है. हाल ही में फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने नेपोटिज्म पर बड़ा बयान दिया है. फिल्ममेकर ने नेपो किड्स की तारीफ की है.
इम्तियाज अली ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बोला था कि नेपो किड्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती हैं. दरअसल एक्टर्स पर फैमिली की लिगेसी आगे बढ़ाने का बोझ होता है. वहीं आउटसाइडर्स के ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होता है.
इम्तियाज अली ने आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को नेपो किड बोलने पर कहा कि- मुझे लगता है कि आलिया और रणबीर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे हैं.उन्हें ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ी थी. उनके आस-पास कई सफल उदाहरण हैं. उनके पापा, चाचा, मम्मी सब सुपरस्टार हैं. जबकि बाहर से आने वाले लोगों मेरे जैसे लोगों को आसानी होती है.
फिल्ममेकर ने बोला कि आज रणबीर फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर हैं. इसमें किसी तरह का शक नहीं है. आप उन्हें नेपो किड भी बोल सकते हैं. लेकिन यह शक दूर हो जाता है कि वह बहुत शानदार है. आलिया भट्ट बेहद शानदार हैं, इस बात से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए. इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं, उन्हें तो इसके लिए और भी ज्यादा मेहनत करनी होती है.
इम्तियाज ने आलिया और रणबीर दोनों इम्तियाज अली के साथ काम किया है. इम्तियाज अली फिल्म हाईवे आलिया भट्ट के करियर के लिए सबसे शानदार फिल्म थी. इस फिल्म में आलिया की एक्टिंग की तारीफ हुई थी. वहीं रणबीर कपूर ने इम्तियाज अली की फिल्म रॉकस्टार में काम किया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी.