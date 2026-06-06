Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /रणबीर-आलिया के लिए सफलता इतनी आसान नहीं...इम्तियाज अली बोले- आउटसाइडर्स से ज्यादा चुनौती झेलते हैं नेपो किड्स

'रणबीर-आलिया के लिए सफलता इतनी आसान नहीं'...इम्तियाज अली बोले- आउटसाइडर्स से ज्यादा चुनौती झेलते हैं नेपो किड्स

बॉलीवुड इंडस्ट्री में पिछले कुछ समय से नेपोटिज्म को लेकर बहस देखने को मिलती है. कुछ सालों में स्टार किड्स को नेपोटिज्म की वजह से आम लोगों की नफरत का सामना भी करना पड़ा है. वहीं बाहर से आए स्टार को लोगों ने काफी प्यार किया.

Written ByShilpa
Published: Jun 06, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:23 PM IST
'रणबीर-आलिया के लिए सफलता इतनी आसान नहीं'...इम्तियाज अली बोले- आउटसाइडर्स से ज्यादा चुनौती झेलते हैं नेपो किड्स

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रणबीर-आलिया के लिए सफलता आसान नहीं, नेपो किड्स पर इम्तियाज अली ने कही ये बड़ी बात
entertainment2 min ago
2
Ghaziabad News4 min ago
3
Delhi news28 min ago
4
Delhi news33 min ago
5
lifestyle38 min ago