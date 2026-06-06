'रणबीर-आलिया के लिए सफलता इतनी आसान नहीं'...इम्तियाज अली बोले- आउटसाइडर्स से ज्यादा चुनौती झेलते हैं नेपो किड्स

बॉलीवुड स्टार किड्स को लेकर अक्सर बहस होती है कि उन्हें कनेक्शन की वजह से बड़ी फिल्में मिल जाती हैं. बी टाउन में कई बार नेपोटिज्म को लेकर बेहस देखने को मिलती है. बॉलीवुड एक्टर सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे का एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ था. इंटरव्यू में अनन्या पांडे ने अपने स्ट्रगल के बारे में बात की थी. अनन्या के जवाब पर सिद्धांत ने कहा कि जहां हमारे सपने पूरे होते हैं वहां इन स्ट्रगल शुरू होता है. सिद्धांत का ये जवाब काफी वायरल हुआ था. एक बार फिर से नेपोटिज्म को लेकर बहस बढ़ गई थी. सिद्धांत और अनन्या की बात तो काफी पुरानी हो गई है. हाल ही में फिल्ममेकर इम्तियाज अली ने नेपोटिज्म पर बड़ा बयान दिया है. फिल्ममेकर ने नेपो किड्स की तारीफ की है.