Bollywood Superhit Director: हम किसी और की नहीं, बल्कि ‘जब वी मेट’, ‘रॉकस्टार’, ‘लव आज कल’, ‘तमाशा’ और ‘हाईवे’ जैसी शानदार फिल्मों की सौदाग देने वाले 55 साल के इम्तियाज अली की बात कर रहे हैं. आज इम्तियाज को भारत के सबसे बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर्स में गिना जाता है, लेकिन उनके लिए कामयाबी का ये रास्ता इतना आसान नहीं था. हाल ही में ‘द बेटर इंडिया’ नाम के एक पॉजिटिविटी पोर्टल ने उनके इस इंस्पिरेशनल जर्नी को सबके साथ शेयर किया है. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा और फैंस को पसंद भी आ रहा है.
इस पोस्ट में बताया गया है कि ‘जब वी मेट’ जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले इम्तियाज अली कभी 9वीं क्लास में फेल हो गए थे. 16 जून 1971 को जमशेदपुर में पैदा हुए इम्तियाज अली का मन बचपन में पढ़ाई-लिखाई में ज्यादा नहीं लगता था और इसी वजह से वे 9वीं क्लास में फेल हो गए थे. अपने एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात मानी थी कि उस वक्त वे बहुत डरे हुए थे कि लोग उन पर हंसेंगे. लेकिन इस डर से घबराने के बजाय उन्होंने धीरे-धीरे पढ़ाई को लेकर अपना नजरिया ही बदल डाला. उन्होंने रट्टा मारने की जगह चीजों को समझना शुरू किया.
उनकी यही मेहनत रंग लाई और सालों बाद उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के मशहूर हिंदू कॉलेज में एडमिशन मिल गया. जो लड़का कभी स्कूल में फेल हुआ था, उसने कॉलेज की पढ़ाई में कमाल कर दिया और एग्जाम में टॉप किया. यहीं पर उन्हें समझ आया कि उनका असली हुनर कहानियां सुनाने में है. हिंदू कॉलेज में रहने के दौरान इम्तियाज अली खूब स्ट्रीट प्ले और नाटक लिखा करते थे और उनमें एक्टिंग भी करते थे. थिएटर के लिए उनका लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने कॉलेज में ‘इब्तिदा’ नाम की एक ड्रामेटिक सोसाइटी की शुरुआत कर दी.
इस ग्रुप ने आगे चलकर कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों (कल्चरल प्रोग्राम्स) में बड़ी पहचान बनाई और कई नए कलाकारों के हुनर को निखारने का काम किया. इसके बाद उन्होंने टेलीविजन की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने दूरदर्शन के लिए ‘इम्तिहान’ और जी टीवी के लिए ‘कुरुक्षेत्र’ जैसे शोज डायरेक्ट किए. उन्होंने साल 2005 में फिल्म ‘सोचा ना था’ से बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर कदम रखा. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, लेकिन आज इस फिल्म को कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है.
उनकी किस्मत साल 2007 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ‘जब वी मेट’ से बदली, जिसमें करीना कपूर खान और शाहिद कपूर लीड रोल में थे. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और इसके बाद उन्होंने रणबीर कपूर के साथ ‘रॉकस्टार’ और ‘तमाशा’ जैसी कई एवरग्रीन फिल्में बनाईं. हाल ही में उन्होंने शरवरी और वेदांग रैना के साथ ‘मैं वापस आऊंगा’ नाम की फिल्म भी बनाई है. इस फिल्म की कहानी 1947 में भारत-पाकिस्तान के बंटवारे की एक लव स्टोरी पर आधारित है. हालांकि, फिल्म कमाई के मामले में पीछे चल रही है, लेकिन कहानी ने दिल जीत लिया.