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9वीं में फेल होने वाला लड़का कैसे बना DU का टॉपर? आज है बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर; रणबीर कपूर संग दे चुके 2 ब्लॉकबस्टर

Bollywood Superhit Director: कभी 9वीं क्लास में फेल होने वाले ये शख्स आज बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक बन चुके हैं, जिन्होंने ऑडियंस को कई बेहतरीन और आइकॉनिक लव स्टोरी के साथ दर्जनों ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी. चलिए जानते हैं कि उनकी कल्ट फिल्में बनाने का ये सफर कैसा रहा?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 24, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:46 AM IST
9वीं में फेल होने वाला लड़का कैसे बना DU का टॉपर? आज है बॉलीवुड का सबसे बड़ा डायरेक्टर; रणबीर कपूर संग दे चुके 2 ब्लॉकबस्टर
Image Credit: Bollywood Superhit Director

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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