इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' OTT पर रिलीज होगी, जानें कब और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं मूवी

इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा सिनोमाघरों में काफी पसंद की गई है. अब फिल्म जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है. अगर आपने अब तक फिल्म को थिएटर में नहीं देखा है तो आप इस फिल्म को ओटीटी पर देख सकते हैं.
इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा 7 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना, शरवरी वाघ, नसीरुद्दीन शाह जैसे बड़े स्टार नजर आएं है. फिल्म को थिएटर पर काफी पसंद किया गया था.
इम्तियाज अली की फिल्म 12 जून को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रिव्यू वीडियो शेयर किए. लोगों को फिल्म बेहद पसंद आई. कुछ लोग फिल्म को देख इमोशनल भी हो गए. फिल्म को थिएटर में काफी पसंद किया गया है. फिल्म की कमाई भी काफी अच्छी रही. फिल्म की कहानी और गाने से दर्शकों का दिल जीत लिया. इम्तियाज अली अभी फिल्म के साथ जब भी बड़े पर्दे पर आते हैं तो वह दर्शकों का दिल जीत लेते हैं.
मैं वापस आऊंगा फिल्म की कहानी बंटवारे पर बेस्ड है. फिल्म में बंटवारे की वजह से अलग हुए प्यार करने वाले 2 इंसान की कहानी है. फिल्म में पोता अपने दादा जी को एक बार फिर बॉर्डर के उस पार ले जाता है. वह प्यार में निभाए अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं. ऐसे में पोता उन्हें फिर से बॉर्डर के उस पार ले जाता है. पोता का किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया है. वहीं दादा दी जी का किरदार नसीरुद्दीन शाह ने निभाया है. वेदांग रैन यंग नसीरुद्दीन शाह के किरदार में नजर आएंगे. शरवरी वाघ ने वेदांग रैन की प्रेमिका का किरदार निभाया है. इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म से एक बार फिर से प्यार की नई कहानी को समझाने की कोशिश की है. फिल्म के गाने भी लोगों को बेहद पसंद आए.
इम्तियाज अली की फिल्मों में आपको रोमांस अलग ही तरह से नजर आएगा. वो पर्द पर प्यार को करने के साथ जिंदगी जीना सिखाते हैं. उनकी तमाशा फिल्म भी लव स्टोरी पर आधारित फिल्म है जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. लव आज कल 2009 में उन्होंने पर्दे पर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया था. रॉकस्टार फिल्म में इम्तियाज ने म्यूजिक और प्यार को एक साथ दिखाया था. इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा को काफी पसंद किया गया था.