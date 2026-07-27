इम्तियाज अली की फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' OTT पर रिलीज होगी, जानें कब और किस प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं मूवी

मैं वापस आऊंगा फिल्म की कहानी बंटवारे पर बेस्ड है. फिल्म में बंटवारे की वजह से अलग हुए प्यार करने वाले 2 इंसान की कहानी है. फिल्म में पोता अपने दादा जी को एक बार फिर बॉर्डर के उस पार ले जाता है. वह प्यार में निभाए अपने वादे को पूरा करना चाहते हैं. ऐसे में पोता उन्हें फिर से बॉर्डर के उस पार ले जाता है. पोता का किरदार दिलजीत दोसांझ ने निभाया है. वहीं दादा दी जी का किरदार नसीरुद्दीन शाह ने निभाया है. वेदांग रैन यंग नसीरुद्दीन शाह के किरदार में नजर आएंगे. शरवरी वाघ ने वेदांग रैन की प्रेमिका का किरदार निभाया है. इम्तियाज अली ने अपनी फिल्म से एक बार फिर से प्यार की नई कहानी को समझाने की कोशिश की है. फिल्म के गाने भी लोगों को बेहद पसंद आए.