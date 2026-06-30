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63 साल पहले जब ठाकुर बन गए थे सुनील दत्त, सेट पर डर गई थीं वहीदा रहमान; करने लगे थे डाकू जैसी हरकतें

बॉलीवुड एक्टर सुनील दत्त अपनी बेहतरीन एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया करते थे. तो वहीं वहीदा रहमान की खूबसूरती और शानदार अभिनय किसी भी किरदार को यादगार बना देता था. लेकिन 63 साल पहले रिलीज हुई एक एक्शन-रोमांटिक फिल्म के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जो वो आज तक नहीं भुला पाईं. आइए बताते हैं इस चौंकाने वाले किस्से के बारे में.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 30, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:59 PM IST
63 साल पहले जब ठाकुर बन गए थे सुनील दत्त, सेट पर डर गई थीं वहीदा रहमान; करने लगे थे डाकू जैसी हरकतें

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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