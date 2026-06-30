/63 साल पहले जब ठाकुर बन गए थे सुनील दत्त, सेट पर डर गई थीं वहीदा रहमान; करने लगे थे डाकू जैसी हरकतें

60 और 70 के दशक में कई बेहतरीन कहानियां पर्दे पर नजर आती थीं, जिसे दर्शक बेहद पसंद किया करते थे. उस समय सुनील दत्त, वहीदा रहमान और नरगिस जैसे कलाकारों का बोलबाला था, जो अपनी मौजूदगी से किसी भी फिल्म को हिट बना दिया करते थे. वहीं इन कलाकारों की फिल्मों से जुड़े किस्से और दिलचस्प बातों को भी लोग आज भी सुनना पसंद करते थे. इसलिए आज हम आपको 63 साल पुराना एक ऐसे चौंकाने वाला किस्सा सुनाने वाले हैं, जिसे जानने के बाद लोग हैरान रह गए थे और इस सोच में पढ़ गए थे कि आखिर सुनील दत्त जैसे महान कलाकार ऐसे कैसे कर सकता है.
एक्ट्रेस वहीदा रहमान ने हाल ही में एक शो के दौरान 63 साल पुरानी अपनी एक फिल्म का किस्सा सुनाया, जिसमें उन्होंने सुनील दत्त का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि फिल्म 'मुझे जीने दो' की शूटिंग के दौरान एक्टर सुनील दत्त अचानक लोगों पर जोर-जोर से चिल्लाने लगे थे. उस समय किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद जब सच्चाई सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया.
एक्ट्रेस वहीदा ने आगे बताया कि 'मैंने सुनील दत्त के साथ उनकी 2 होम प्रोडक्शन फिल्में 'मुझे जीने दो' और 'रेशमा और शेरा' में काम किया था. इसके अलावा भी हमने दो-तीन फिल्मों में साथ काम किया. वो अपनी फिल्मों के लिए हमेशा बेहद खूबसूरत लोकेशन चुनते थे. लेकिन फिल्म 'मुझे जीने दो' की शूटिंग के दौरान हमें चंबल घाटी में टेंट लगाकर रहने को कहा.'
वहीदा ने बताया कि सुनील दत्त फिल्म में ठाकुर जरनैल सिंह की भूमिका निभा रहे थे. लेकिन समस्या तब खड़ी हो गई, जब वो उस किरदार को असल जिंदगी में भी जीने लगे थे. वो जरा-सा भी न हंसते थे, न मुस्कुराते थे और पूरी तरह अपने रोल में डूबे जाया करते थे. वहीदा ने आगे बताया कि 'कुछ दिनों बाद नरगिस जी अपने छोटे बेटे संजय दत्त के साथ शूटिंग पर आई थीं.'
सीनियर एक्ट्रेस ने आगे बताया कि नरगिस को देखते ही मैंने उनसे सुनीत दत्त की शिकायत की. मैंने कहा, 'नरगिस, आप अपने पति को समझाइए. ये असल जिंदगी में भी डाकू की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? बिल्कुल हिटलर जैसे हो गए हैं. हर समय पूछते रहते हैं, 'कहां जा रहे हो? क्यों आ रहे हो?'.
वहीदा ने सुनील दत्त के व्यवहार के बारे में जिक्र करते हुए आगे बताया 'तीन दिन बाद शूटिंग के दौरान मैं, निरूपा रॉय और नरगिस जी घाट पर बैठकर खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे. तभी सुनील दत्त वहां आए और जोर से बोले, 'मिसेज दत्त, उठिए..आप सब भी उठिए... वहीदा जी, उठिए.' तब नरगिस जी ने पूछा, 'क्यों ? क्या हुआ?' इस पर उन्होंने कहा, 'आप बहुत सवाल पूछती हैं, बस उठिए.' हम सब एक-दूसरे का चेहरा देखने लगे और सोचने लगे कि आखिर माजरा क्या है'.
इस किस्से को जारी रखते हुए वहीदा ने बताया कि कुछ देर बाद सुनील दत्त बीएसएफ के कमांडर के साथ लौटे थे. उन्होंने आते ही कहा, 'लेडीज, जल्दी उठिए और जीप में बैठ जाइए.' हमें बीच वाली जीप में बैठाया गया और चारों ओर हथियार के साथ जवान तैनात थे.' वहीदा ने बताया कि वो ये सब देखकर काफी डर गई थीं.
आपको बता दें कि वहीदा रहमान और सुनील दत्त ने साथ में कई फिल्में कीं, जिसमें 'एक फूल चार कांटे', 'मुझे जीने दो', 'मेरी भाभी', 'दर्पण', 'रेशमा और शेरा' और 'जिंदगी जिंदगी' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.