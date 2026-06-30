/63 साल पहले जब ठाकुर बन गए थे सुनील दत्त, सेट पर डर गई थीं वहीदा रहमान; करने लगे थे डाकू जैसी हरकतें

60 और 70 के दशक में कई बेहतरीन कहानियां पर्दे पर नजर आती थीं, जिसे दर्शक बेहद पसंद किया करते थे. उस समय सुनील दत्त, वहीदा रहमान और नरगिस जैसे कलाकारों का बोलबाला था, जो अपनी मौजूदगी से किसी भी फिल्म को हिट बना दिया करते थे. वहीं इन कलाकारों की फिल्मों से जुड़े किस्से और दिलचस्प बातों को भी लोग आज भी सुनना पसंद करते थे. इसलिए आज हम आपको 63 साल पुराना एक ऐसे चौंकाने वाला किस्सा सुनाने वाले हैं, जिसे जानने के बाद लोग हैरान रह गए थे और इस सोच में पढ़ गए थे कि आखिर सुनील दत्त जैसे महान कलाकार ऐसे कैसे कर सकता है.