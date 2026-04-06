बड़े पर्दे के शोर में दब गईं महिलाएं... लेकिन OTT पर बन रहीं खतरनाक खलनायक, छोटी स्क्रीन पर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने बदल दिया पूरा खेल

ये कोई पहली बार नहीं है जब मैन स्ट्रीम की फिल्मों पर ऐसा आरोप लगा हो. लंबे समय से हिंदी सिनेमा पर ये ठप्पा लगता रहा है कि यहां एक्ट्रेस को एक सपोर्टिंग कैरेक्टर तक ही सीमित रखा जाता है, या फिर उन्हें सिर्फ ग्लैमर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि समय-समय पर कई बदलाव भी देखें गए हैं, लेकिन कई बड़े बजट की फिल्में अब भी उसी पुराने स्क्रिप्ट और तरीके को फॉलो करते हुए नजर आते हैं, जिनकी स्टोरी मेल डोमिनेटिंग होती है. हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें एक्शन, देशभक्ति और जासूसी का तगड़ा तड़का है, वहीं एक अहम बात की कमी साफ महसूस की गई, इसमें फीमेल कैरेक्टर लगभग ना के बराबर हैं. न कोई दमदार फीमेल एजेंट, न कोई अहम भूमिका निभाने वाली महिला, जिससे कहानी को बैलेंस मिल सके.

दिलचस्प बात ये है कि इसी समय, ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट बड़े पर्दे की फिल्मों से बिल्कुल अलग आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. हाल के दिनों में अनिल कपूर की फिल्म ‘सूबेदार’ (Subedaar) और एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा की Accused रिलीज हुई थी, जो बदलाव की मिसाल हैं. ये दोनों फिल्में भले ही कहानी और टोन से एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हों, लेकिन इनका एक कॉमन फैक्टर है, इस फिल्म में नजर आने वाले फीमेल कैरेक्टर, जो दमदार एक्शन सीन करते हुए नजर आ रहे हैं.

छोटे पर्दे पर महिलाओं का बदलता रुप

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज में महिलाओं को पहले जैसा ‘आदर्श’ या ‘त्याग की मूर्ति’ के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि उन्हें मजबूत, खामियों से भरपूर और कई अन्य रुप में पेश किया गया है. ये तरह के किरदार अपने आसपास के लोगों को पर असर डालते हैं, उन पर हावी होते हैं और कई बार उनकी पर्सनालिटी में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी NPD के लक्षण भी देखने को मिलते हैं. ये कैरेक्टर्स इस बात का सबूत है कि अब फिल्मों की स्क्रिप्ट सिर्फ अच्छे-बुरे तक ही नहीं रह गई हैं.

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अब नहीं चलेगा पुराना फॉर्मूला

ओटीटी प्लेटफॉर्म की यही एक खास बात है कि वो पुराने सिनेमा से अलग हटकर फिल्में और सीरीज बनाता है, जिनमें कहानी को कहने की आजादी है. वहीं हर दिन दर्शकों की पसंद भी तेजी से बदल रही है, वो अब सिर्फ ‘परफेक्ट’ किरदार नहीं देखना चाहते, बल्कि वे ऐसी भूमिकाओं में दिलचस्पी दिखा रहे हैं जो सच्चाई से मेल खाती हो, फिर चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों न हो. इससे बिल्कुल अलग, बड़े पर्दे पर बनने वाली कई फिल्में अब भी वही पुराने फार्मूले पर चलती नजर आ रही हैं. लेकिन ओटीटी की बढ़ती पॉपुलैरिटी इस सोच को चुनौती दे रही है. यहां महिला किरदार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि कई बार वही कहानी को आगे बढ़ाने की असली ताकत बनती हैं.

क्या बदलेगी सोच?

आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मैनस्ट्रीम का सिनेमा भी इस बदलाव को अपनाता है या नहीं. फिलहाल, ये साफ है कि जहां एक ओर बड़े पर्दे की कुछ कहानियां अब भी मेल कैरेक्टर पर फोकस करती हुई नजर आती हैं, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म महिलाओं को नए, मजबूत और ग्रे शेड्स वाले किरदार देकर कहानी कहने के तरीके को पूरी तरह से एक अलग लेवल पर ले जा रहे हैं.