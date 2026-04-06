Advertisement
trendingNow13167357
Hindi Newsबॉलीवुडबड़े पर्दे के शोर में दब गईं महिलाएं... लेकिन OTT पर बन रहीं खतरनाक खलनायक, छोटी स्क्रीन पर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने बदल दिया पूरा खेल

बड़े पर्दे के शोर में दब गईं महिलाएं... लेकिन OTT पर बन रहीं खतरनाक खलनायक, छोटी स्क्रीन पर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने बदल दिया पूरा खेल

OTT Platforms Films Female Characters: इंडियन सिनेमा को पहले से ही एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री कहा जाता है, जिसको लेकर कई बार बहस छिड़ चुकी है. लेकिन बीते कुछ सालों में कई फीमेल सेंट्रिक फिल्में रिलीज हुईं मगर इन फिल्मों में उन्हें अबला नारी के रूप में दिखाया गया. इस तरह के कंटेंट से एक बार फिर से ये सवाल उठ रहा है कि बड़े पर्दे की कहानियों में आज भी मेल ही डोमिनेट कर रहे हैं. लेकिन ओटीटी के छोटे पर्दे पर फीमेल सेंट्रिक फिल्में धड़ल्ले से बनाई जा रही हैं, जिसमें उन्हें एक्शन सीन, जासूसी और सस्पेंस क्रिएट करते हुए देखा जा रहा है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 06, 2026, 08:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बड़े पर्दे के शोर में दब गईं महिलाएं... लेकिन OTT पर बन रहीं खतरनाक खलनायक, छोटी स्क्रीन पर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने बदल दिया पूरा खेल

ये कोई पहली बार नहीं है जब मैन स्ट्रीम की फिल्मों पर ऐसा आरोप लगा हो. लंबे समय से हिंदी सिनेमा पर ये ठप्पा लगता रहा है कि यहां एक्ट्रेस को एक सपोर्टिंग कैरेक्टर तक ही सीमित रखा जाता है, या फिर उन्हें सिर्फ ग्लैमर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि समय-समय पर कई बदलाव भी देखें गए हैं, लेकिन कई बड़े बजट की फिल्में अब भी उसी पुराने स्क्रिप्ट और तरीके को फॉलो करते हुए नजर आते हैं, जिनकी स्टोरी मेल डोमिनेटिंग होती है. हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें एक्शन, देशभक्ति और जासूसी का तगड़ा तड़का है, वहीं एक अहम बात की कमी साफ महसूस की गई, इसमें फीमेल कैरेक्टर लगभग ना के बराबर हैं. न कोई दमदार फीमेल एजेंट, न कोई अहम भूमिका निभाने वाली महिला, जिससे कहानी को बैलेंस मिल सके. 

दिलचस्प बात ये है कि इसी समय, ओटीटी प्लेटफॉर्म का कंटेंट बड़े पर्दे की फिल्मों से बिल्कुल अलग आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. हाल के दिनों में अनिल कपूर की फिल्म ‘सूबेदार’ (Subedaar) और एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा की Accused रिलीज हुई थी, जो बदलाव की मिसाल हैं. ये दोनों फिल्में भले ही कहानी और टोन से एक-दूसरे से पूरी तरह अलग हों, लेकिन इनका एक कॉमन फैक्टर है, इस फिल्म में नजर आने वाले फीमेल कैरेक्टर, जो दमदार एक्शन सीन करते हुए नजर आ रहे हैं.  

छोटे पर्दे पर महिलाओं का बदलता रुप
ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज में महिलाओं को पहले जैसा ‘आदर्श’ या ‘त्याग की मूर्ति’ के रूप में नहीं दिखाया गया है, बल्कि उन्हें मजबूत, खामियों से भरपूर और कई अन्य रुप में पेश किया गया है. ये तरह के किरदार अपने आसपास के लोगों को पर असर डालते हैं, उन पर हावी होते हैं और कई बार उनकी पर्सनालिटी में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर यानी NPD के लक्षण भी देखने को मिलते हैं. ये कैरेक्टर्स इस बात का सबूत है कि अब फिल्मों की स्क्रिप्ट सिर्फ अच्छे-बुरे तक ही नहीं रह गई हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

अब नहीं चलेगा पुराना फॉर्मूला
ओटीटी प्लेटफॉर्म की यही एक खास बात है कि वो पुराने सिनेमा से अलग हटकर फिल्में और सीरीज बनाता है, जिनमें कहानी को कहने की आजादी है. वहीं हर दिन दर्शकों की पसंद भी तेजी से बदल रही है, वो अब सिर्फ ‘परफेक्ट’ किरदार नहीं देखना चाहते, बल्कि वे ऐसी भूमिकाओं में दिलचस्पी दिखा रहे हैं जो सच्चाई से मेल खाती हो, फिर चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों न हो. इससे बिल्कुल अलग, बड़े पर्दे पर बनने वाली कई फिल्में अब भी वही पुराने फार्मूले पर चलती नजर आ रही हैं. लेकिन ओटीटी की बढ़ती पॉपुलैरिटी इस सोच को चुनौती दे रही है. यहां महिला किरदार सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि कई बार वही कहानी को आगे बढ़ाने की असली ताकत बनती हैं. 

क्या बदलेगी सोच?
आने वाले समय में ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या मैनस्ट्रीम का सिनेमा भी इस बदलाव को अपनाता है या नहीं. फिलहाल, ये साफ है कि जहां एक ओर बड़े पर्दे की कुछ कहानियां अब भी मेल कैरेक्टर पर फोकस करती हुई नजर आती हैं, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म महिलाओं को नए, मजबूत और ग्रे शेड्स वाले किरदार देकर कहानी कहने के तरीके को पूरी तरह से एक अलग लेवल पर ले जा रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Rise Of Female Antagonists In Indiakonkana senaccusedRanveer SinghDhurandhar2

Trending news

क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
kerala election 2026
क्या लौटेगी सत्ता परिवर्तन की परंपरा या बनेगा नया इतिहास? BJP ने बदला चुनावी गणित
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
Assembly Election 2026
‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन का करारा हमला
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
maharashtra news in hindi
बारामती सीट कैसे बन गई पवार फैमिली का 'गढ़', जहां परिवार से बाहर कोई जीतता नहीं?
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
weather update
आज ही फसल काट लें वरना हो जाएंगे बर्बाद, 7-9 अप्रैल के बीच मचेगी तबाही! IMD का अलर्ट
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
BJP
2 सीटों से शुरू होकर सबसे बड़ा दल कैसे बनी BJP? वो 2 फैसले, जिन्होंने बदली किस्मत
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
assam election 2026
2021 में कैसे थे असम के चुनावी नतीजे? 2026 में BJP-कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत है
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
Baramati by poll
कौन हैं आकाश मोरे? बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार के खिलाफ कांग्रेस के कैंडिडेट
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
Keralam Elections
'गुजरात के अनपढ़ों को मूर्ख...,' केरलम में खरगे के बयान से सियासी घमासान तेज
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
assam election 2026
असम में AIUDF के लिए गरजे ओवैसी, मुस्लिम बहुल सीटों पर BJP-कांग्रेस के लिए क्या बचा?
20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया
LPG
20000 टन गैस लेकर टैंकर आ रहा भारत, LPG से लदे 'ग्रीन आशा’ जल्द पहुंचेगा इंडिया