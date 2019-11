बचपन में अभिषेक ने बिग बी को लिखा था ऐसा खत, पढ़कर आप भी हो जाएंगे भावुक

नई दिल्ली: मेगास्टार अमिताभ बच्चन (Amitbah Bachchan) ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) के बचपन में लिखे एक पत्र को ट्विटर पर साझा किया है. पत्र में लिखा है, "प्यारे पापा, आप कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं. मैं आपको बहुत याद करता हूं. पापा, आप जल्द घर आ जाइए. मैं आपकी मुस्कुराहट के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं. आप चिंता न करें. मैं, मां और श्वेता दीदी घर का ख्याल रख रहे हैं. मैं कभी-कभी शरारती भी बन जाता हूं. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं पापा. आपका प्यारा बेटा, अभिषेक."

T 3549 - Abhishek in his glory .. a letter to me when I was away on a long outdoor schedule .. पूत सपूत तो क्यूँ धन संचय ; पूत कपूत तो क्यूँ धन संचय pic.twitter.com/Tatw1VU1oj

इस पोस्ट को करीब 1.4 हजार लोगों ने रीट्वीट करने के साथ 24.1 हजार लोगों ने लाइक किया है. वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन जल्द ही रूमी जाफरी निर्देशित की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म 'चेहरे' में एक साथ नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) भी दिखेंगे. इस फिल्म के निर्माता आनंद पंडित हैं. इस फिल्म का निर्माण मोशन पिक्चर्स और सरस्वती एंटरटेनमेंट द्वारा किया जा रहा है. यह फिल्म अगले साल 21 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब यह फिल्म अगले साल 24 अप्रैल को रिलीज होने वाली है.

T 3550 - The innocence of the child is what gives us the reason and the opportunity to make them, what they are ..

Shweta and Abhishek .. in their prime .. !! pic.twitter.com/k6AuFYskhP

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 15, 2019