महाराष्ट्र पुलिस के सम्मान में इन सेलेब्स ने बदली Display Profile पिक्चर!

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के चलते 2200 से अधिक मौतों के साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या 67 हजार के पार पहुंच गई है. कोरोना वायरस से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है. भारत में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं. डर के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस (Maharastra Police) नागरिकों को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश कर रही है. अपनी जान जोखिम में डालकर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल सड़क पर तैनात है. इसलिए महाराष्ट्र पुलिस को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड हस्तियों जैसे शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान और कई अन्य लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने प्रदर्शन चित्रों (Display Profile) को बदल दिया. सितारों ने महाराष्ट्र पुलिस के लोगो को अपनी डीपी के रूप में रखा है.

I stand in solidarity with Maharashtra police @DGPMaharashtra . Thank u to @AnilDeshmukhNCP @MumbaiPolice for relentless efforts in the face of this adversity. Very grateful to doctors, medical staff, health workers who are leading the fight against the virus on the frontlines. pic.twitter.com/u8Rq7RWjr5

Everyday I hear incidents of bravery of our frontline workers who are putting fear & exhaustion aside and putting us first. One such hero is our Maharashtra Police, I’m changing my DP to theirs as a mark of respect.Join in, together let’s say #DilSeSalute to them@DGPMaharashtra

— Akshay Kumar (@akshaykumar) May 10, 2020