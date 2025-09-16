कभी बनी थीं Tere Naam में ‘निर्झरा’ की सहेली, आज 22 साल बाद बदला इस एक्ट्रेस का रूप!

सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' साल 2003 में रिलीज हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म 'तेरे नाम' की कहानी से लेकर गानों तक सभी सुपरहिट रहे थे. वहीं इस फिल्म में सालमान खान की हेयर स्टाइल का इतना क्रेज था कि लोग आज भी इसे कॉपी करते हैं. 'तेरे नाम' में उनके साथ एक्ट्रेस भूमिका चावला नजर आई थीं जिन्होंने 'निर्झरा' का किरदार किया था. यह भी पढ़ें : बॉक्स ऑफिस पर बड़ी-बड़ी फिल्मों को चटाई धूल, महज 3 दिन में की बजट से दुगनी कमाई

इंदु शर्मा

फिल्म 'तेरे नाम' में भूमिका चावला के किरदार 'निर्झरा' की सहेली 'इंदु' ने भी दर्शकों का दिल जीता था, इंदु का किरदार एक्ट्रेस इंदु शर्मा ने प्ले किया था. लेकिन आज वो बड़े पर्दे से बिल्कुल गायब हो चुकी हैं. इंदु टीवी पर एक फेमस चेहरा थीं उन्होंने सीरीयल 'आवाज.. दिल से दिल तक' में मुख्य किरदार निभाया था. वहीं वो सीरियल 'एक हजारों में मेरी बहना है' में भी नजर आई थीं.

'हथियार'

कई सीरीयल में नजर आने और सलमान खान की क्लासिक फिल्म में काम करने के बाद भी इंदु आज इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हैं. कुछ समय पहले इंदु शर्मा एक यूट्यूब शॉर्ट फिल्म 'रिहा' में नजर आई थीं. वहीं बात करें इंदु शर्मा की फिल्मों की तो वो सलमान खान की 'तेरे नाम' के साथ-साथ संजय दत्त की 'हथियार' में भी नजर आ चुकी हैं. वहीं वो एक जानी-मानी कास्टिंग डायेरक्टर भी हैं और उन्होंने कई फिल्मों में कास्ट को चुना है.