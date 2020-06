Salman Khan के सपोर्ट में ट्विटर पर उतरे उनके फैन्स, किए 3 लाख से भी ज्यादा TWEET

नई दिल्ली: 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने मुंबई में अपने घर पर आत्महत्या कर ली थी. सुशांत ने आत्महत्या क्यों की इसकी वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है. खबरों की मानें तो सुशांत सिंह पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे. वहीं, सुशांत के निधन बाद से बॉलीवुड में वंशवाद को लेकर बहस एक बार फिर से छिड़ गई है. कुछ दिग्गज बॉलीवुड का पर्दाफाश करते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक्ट्रेस कंगना रनौत, एक्टर साहिल खान और डायरेक्टर अभिनव कश्यप का नाम मुख्य रूप से शामिल है और इसमें सबसे ज्यादा बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को घेरा जा रहा है.

हाल ही में निर्देशक अभिनव कश्यप ने सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था, 'मेरा अनुभव भी इन सब चीजों से अलग नहीं रहा. मैंने भी काफी शोषण झेला है. दस साल पहले 'दबंग 2' मेकिंग से मुझे बाहर करने की वजह अरबाज खान और सोहेल खान थे, ये लोग मेरा करियर कंट्रोल करना चाहते थे. मुझे काफी डराया धमकाया गया. अरबाज ने मेरा दूसरा प्रोजेक्ट अष्टविनायक भी बर्बाद कर दिया.' उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि फिल्म 'बेशरम' जिसे बिगाड़ने में सलमान खान और उनके परिवार वालों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया.'

इसके बाद दिवंगत जिया खान की मां राबिया अमीन ने भी सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ट्विटर पर सलमान खान को जमकर ट्रोल किया गया था, लेकिन अब सलमान के चाहने वाले ट्विटर पर अनका साथ देते आते नजर आ रहे हैं. सलमान के फैन्स #WeStandBySalmanKhan को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं और उनका जमकर सपोर्ट भी कर रहे हैं. बता दें, अब तक 3 लाख से ज्यादा ट्वीट्स सलमान खान के सपोर्ट में किया जा चुका है. आएइ, देखते हैं सलमान के सपोर्ट में उनके चाहने वाले ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं.

वहीं, दूसरी ओर सुशांत के सुसाइड को आज पूरे एक हफ्ते हो चुके हैं और उनकी आत्महत्या की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है. पुलिस अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब दोस्तों, नौकरों और रिश्तेदारों के साथ ही सुशांत सिंह के साथ काम करने वाले लोगों और प्रोडक्शन हाउसेस से भी पूछताछ करने जा रही है. सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) से गुरुवार की सुबह 11 बजे से लेकर रात 10 बजे तक पूछताछ की थी. मुंबई पुलिस ने सुशांत के सुसाइड मामले में अब तक कुल 13 लोगों से पूछताछ कर चुकी है.

