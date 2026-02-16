Advertisement
trendingNow13111028
Hindi NewsबॉलीवुडInd vs Pak मैच के बीच शाहिद की ‘ओ रोमियो’ का इम्तिहान, जानें अब तक का रिपोर्ट कार्ड

Ind vs Pak मैच के बीच शाहिद की ‘ओ रोमियो’ का इम्तिहान, जानें अब तक का रिपोर्ट कार्ड

O Romeo Box Office Collection : इन दिनों थिएटर में शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म ‘ओ रोमियो’ लगी हुई है, जिसको ऑडियंस से मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं. तो चलिए जानते हैं बॉक्स ऑफिस का हाल

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 16, 2026, 07:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ind vs Pak मैच के बीच शाहिद की ‘ओ रोमियो’ का इम्तिहान, जानें अब तक का रिपोर्ट कार्ड

O Romeo Box Office Collection : शाहिद भाई तृप्ति डिमरी स्टारर रोमांटिक रिवेंज ड्रामा फिल्म ‘ओ रोमियो’ इस साल ठीक वैलेंटाइन से पहले 13 फरवरी को रिलीज हुई थी. फिल्म ने ओपनिंग डे पर ठीक-ठाक बिजनेस किया था, जिसमें दूसरे दिन बढ़ोत्तरी देखी गई थी. लेकिन शहीद की फिल्म का असली इम्तिहान तब हुआ जब वीकेंड पर ही इंडिया vs पाकिस्तान टी-20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच शेड्यूल हो गया. इस मैच से शाहिद की फिल्म के ईवनिंग शो पर काफी असर पड़ा.

बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
विशाल भारद्वाज के निर्देशन में तैयार की गई फिल्म ‘ओ रोमियो’ ने लगभग 8.5 करोड़ से ओपनिंग की थी. मगर वैलेंटाइन के दिन इस फिल्म ने छलांग लगाते हुए बॉक्स ऑफिस पर 12.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया. वहीं अब बात करें शाहिद की फिल्म की तीसरे दिन के बिजनेस की तो, बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट बताने वाले Sacnilk के मुताबिक, ‘ओ रोमियो’ ने तीसरे दिन लगभग 9 करोड़ रुपए की कमाई की है 

‘ओ रोमियो’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
शाहिद की रोमांटिक रिवेंज ड्रामा फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन तक भारत में 30.15 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है. तो वहीं रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 40.6 पहुंच गया है. वीकेंड के दूसरे दिन पर ‘ओ रोमियो’ की ऑक्युपेंसी का हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा. इंडिया vs पाक टी 20 वर्ल्ड कप मैच का असर ईवनिंग शोज पर साफ-साफ दिखा, जिससे संडे 15 फरवरी को फिल्म की ऑक्युपेंसी का रेट सिर्फ 18.96 ही रहा. अब देखना ये होगा कि आने वाले हफ्तों में फिल्म के आंकड़ों में कुछ इजाफा होगा या नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

O Romeo Box Office CollectionShahid KapoorInd vs Pak 2026

Trending news

महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई
Indian AI
कौन है भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बादशाह, किसके पास है कंट्रोल? जानें सच्चाई