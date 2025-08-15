मेरा भारत मेरी जान... अक्षय किमार से विक्रांत मैसी तक, सेलेब्स ने यूं सेलिब्रेट किया Independence Day, लिखे दिल छू लेने वाले पोस्ट

Bollywood Celebs Celebrate I-Day: भारत इस साल अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मना रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. इनमें मृणाल ठाकुर, विक्रांत मैसी, अनुपम खेर, सोनू सूद और राजकुमार राव जैसे नाम शामिल रहे. सभी ने अपने-अपने अंदाज में आजादी के इस दिन को याद किया और लोगों को इंस्पायर करने वाले मैसेज दिए. सोशल मीडिया पर इनकी पोस्ट्स काफी वायरल हो रहे हैं.

मृणाल ठाकुर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, 'हम कहानियों को अपने साथ रखते हैं, संघर्षों को याद करते हैं और अपनी कहानी लिखने की जगह को सम्मान देते हैं'. उनका ये मैसेज आजादी के महत्व को गहराई से दिखाता है. उन्होंने अपने फैंस और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और अपने शब्दों से देशभक्ति का भाव जगाया.

सोनू सूद ने इंस्टाग्राम पर 'फतेह' फिल्म के दिनों की कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में वे अटारी-वाघा बॉर्डर पर दिखाई दे रहे थे. सोनू हाथ में तिरंगा लिए सैनिकों के साथ पोज देते दिखे. कैप्शन में उन्होंने सिर्फ "हैप्पी इंडिपेंडेंस डे" लिखा. उनकी तस्वीरों में देशभक्ति और गर्व का भाव साफ झलक रहा था, जिसे उनके फॉलोअर्स ने खूब पसंद किया.

विक्रांत मैसी, जिन्होंने हाल ही में फिल्म '12th फेल' के लिए बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर तिरंगे की तस्वीर पोस्ट की. इसके साथ उन्होंने हिंदी में लिखा, 'मेरा भारत, मेरी जान, मेरी शान. स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं'. उनका ये संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और फैंस ने उन्हें शुभकामनाएं दीं.

राजकुमार राव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा. उन्होंने कहा, 'सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. हमारे भारतीय सैनिकों के साहस, समर्पण और निःस्वार्थ बलिदान के लिए दिल से आभार. जय हिंद'. उनके इस मैसेज में देश के वीर जवानों के लिए सम्मान और गर्व की झलक दिखती है. फैंस ने भी उनकी पोस्ट पर देशभक्ति से भरे कमेंट किए.

अनुपम खेर ने भी इंस्टाग्राम के जरिए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने देश के विकास और प्रगति की कामना की. उनका संदेश लोगों को देशहित में सोचने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था.

वहीं, अक्षय कुमार ने समुद्र तट की सफाई करने वाले असली नायकों के साथ तस्वीर साझा की. उन्होंने लिखा, 'आजादी का एहसास तब और बढ़ जाता है जब हम अपने पैरों के नीचे की ज़मीन का ख्याल रखते हैं'. अक्षय कुमार ने बताया कि वे बीच वॉलीबॉल खेल रहे थे, तभी उन्होंने समुद्र तट साफ कर रहे इन असली हीरोज से मुलाकात की. उनकी मेहनत और मुस्कान देखकर अक्षय ने उनकी सराहना की.