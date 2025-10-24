‘शरमा के दुल्हन जो ब्याह के आईं...’ तो सुना ही होगा! नहीं रहे इस गाने को लिखने वाले एड गुरु, ‘अबकी बार मोदी सरकार’ नारा लिख हुए थे मशहूर

Piyush Pandey Passes Away: भारत के मशहूर एड गुरु और पद्मश्री सम्मानित पीयूष पांडे का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया. 70 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा. बताया जा रहा है कि वे पिछले कुछ समय से गंभीर संक्रमण से पीड़ित थे. हालांकि, मौत की सही वजह अभी सामने नहीं आई है. पीयूष पांडे ने कई यादगार कैंपेन बनाए थे, जिनमें ‘अबकी बार मोदी सरकार’ नारा और ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ गाने शामिल हैं. वे करीब 10 साल तक दैनिक भास्कर समूह के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक भी रहे.

उनके निधन की खबरे से इंडस्ट्रा से लेकर विज्ञापन जगत और मीडिया इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. पीयूष पांडे का जन्म 1955 में जयपुर, राजस्थान में हुआ था. उनका परिवार काफी बड़ा था, जिसमें 7 बहनें और 2 भाई थे. उनके भाई प्रसून पांडे मशहूर डायरेक्टर हैं, जबकि बहन इला अरुण जानी-मानी सिंगर और एक्ट्रेस हैं. उनके पिता एक बैंक में नौकरी करते थे. पीयूष ने अपनी स्कूलिंग जयपुर से की और दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से इतिहास में पोस्ट-ग्रेजुएशन पूरा किया. पढ़ाई के साथ-साथ उन्हें क्रिकेट में भी बहुत इंटरेस्ट था.

खेला करते थे शानदार क्रिकेट

पीयूष पांडे ने अपने दिनों में काफी शानदार क्रिकेट खेला करते थे. उन्होंने राजस्थान की टीम से रणजी ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भी हिस्सा लिया था. हालांकि, कुछ सालों बाद उन्होंने अपने करियर की दिशा बदलने का फैसला किया. उन्होंने खेल के बजाय विज्ञापन जगत (एडवरटाइजिंग) में कदम रखा. ये फैसला उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और उन्होंने अपनी पॉजिटिव क्रिएटिविटी से इस इंडस्ट्री में भी एक अलग पहचान बनाई. 27 साल की उम्र में पीयूष पांडे एड की दुनिया में आए. शुरुआत उन्होंने अपने भाई प्रसून पांडे के साथ की थी.

एड इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत

दोनों ने मिलकर कई रेडियो जिंगल्स की आवाज दी और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. साल 1982 में उन्होंने एड कंपनी ‘ओगिल्वी’ से अपने करियर की शुरुआत की. उनके आइडियाज और काम के लिए जुनून ने उन्हें जल्दी ही इस इंडस्ट्री में काफी ऊंचा स्थान दिला दिया. 1994 में पीयूष को ‘ओगिल्वी’ के बोर्ड में नॉमिनेट किया गया. ये उनके करियर का बड़ा पड़ाव था. उन्होंने कंपनी के लिए कई यादगार एड बनाए, जो लोगों के बीच बेहद फेमस हुए. उनके बनाए स्लोगन और कैंपेन लोगों की जुबान पर चढ़ गए.

‘पद्मश्री पुरस्कार’ से हुए सम्मानित

‘अबकी बार मोदी सरकार’ जैसे नारे ने उन्हें देशभर में मशहूर कर दिया. उनके बनाए कैंपेन ने न सिर्फ ब्रांड्स को पहचान दी, बल्कि समाज पर भी गहरा असर छोड़ा. पीयूष पांडे के योगदान को देश और दुनिया दोनों ने सराहा. 2016 में भारत सरकार ने उन्हें ‘पद्मश्री पुरस्कार’ से सम्मानित किया. वहीं, 2024 में उन्हें ‘LIA लीजेंड अवॉर्ड’ भी मिला. उनके जीवन की कहानी बताती है कि जुनून और मेहनत से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है. वे केवल एक एड गुरु नहीं, बल्कि पॉजिटिविटी की मिसाल थे जिन्होंने भारतीय एड इंडस्ट्री को नई सोच दी.

पीयूष पांडे के लिखे मशहूर स्लोगन -

1. ठंडा मतलब कोका-कोला – Coca-Cola

2. 'हर खुशी में रंग लाए – Asian Paints

3. 'कुछ खास है – Cadbury Dairy Milk

4. अबकी बार मोदी सरकार

5. गुगली वूगली वूस - Hutch

6. मिले सुर मेरा तुम्हारा

7. फेविकोल का ट्रक वाला एड - Fevicol Ad