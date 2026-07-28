मर्डर, रहस्य और साजिश का खतरनाक खेल... OTT पर देखिए दिल-दिमाग के परखच्चे उड़ा देने वाली 5 बेस्ट सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

Top 5 Suspense Thriller Films: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्में और सीरीज देखने का क्रेज लोगों में काफी ज्यादा बढ़ गया है. कई बार लोगों का ओटीटी पर फिल्में ढूंढते-ढूंढते ही माथा खराब हो जाता है. ऐसे में अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. हम आज आपको बेस्ट 5 सस्पेंस थ्रिलर फिल्में बताने जा रहे हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग ही हिल जाएगा.
ओटीटी पर कुछ धमाकेदार देखने का मूड बना लिया है, तो हम आपके लिए बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्में ढूंढकर लाए हैं, जिन्हें आप ओटीटी पर घर बैठे आराम से देख सकते हैं. इन्हें देखते हुए आप अपना अच्छा वक्त बिता सकते हैं. ये फिल्में न सिर्फ कहानी में दमदार हैं, बल्कि डायरेक्शन से लेकर एक्टिंग तक भी जबरदस्त हैं. आइए इन 5 फिल्मों के नामों पर नजर डालते हैं-
अगर आप देखने के लिए अच्छा कंटेंट और कुछ अलग ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे में फिल्म 'फरहाना' बेस्ट है, जो कि एक तमिल भाषा की थ्रिलर फिल्म है. इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर देख सकते हैं. इस फिल्म की कहानी एक मुस्लिम लड़की की है, जो अपने घर को चलाने के लिए नौकरी शुरू करती है. घर में भी उसे काफी संघर्ष करना पड़ता है. लेकिन नौकरी पर उसकी बात ऐसे शख्स से होती है, जो उसकी जिंदगी बदलकर रख देता है.
अगर आप रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो ममूटी स्टारर मलयालम मास्टरपीस फिल्म 'ब्रमायुगम' आपके लिए ही है. पुर्तगाली काल के केरल की पृष्ठभूमि पर आधारित यह कहानी एक 'पानन' (लोक गायक) के इर्द-गिर्द घूमती है. अपनी बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी और चौंका देने वाले मोड़ों के साथ यह फिल्म आपको अंत तक बांधे रखेगी. इसे आप सोनी लिव (Sony LIV) पर देख सकते हैं.
साल 2023 में आई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'वन फ्राइडे नाइट' का निर्देशन मनीष गुप्ता ने किया है. जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रही इस फिल्म में रवीना टंडन, मिलिंद सोमन और विधि चितालिया ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं. कहानी राम वर्मा (मिलिंद सोमन) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो शादीशुदा होने के बावजूद निरोशा (विधि चितालिया) के साथ रिश्ते में है. लेकिन एक अचानक हुए एक्सीडेंट के बाद पूरी कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है.
अमेजन प्राइम पर देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली फिल्म 'माय क्लाइंट्स वाइफ'. कहानी में रघुराम सिंह शोषण के आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन जब वकील मानस वर्मा उसका केस लड़ना शुरू करते हैं, तो परतों के पीछे छिपी खौफनाक सच्चाई सामने आने लगती है. शारिब हाशमी, अंजली पाटिल और अभिमन्यु सिंह के शानदार अभिनय से सजी यह थ्रिलर आपको अंत तक बांधे रखेगी.
के. के. मेनन, मंदिरा बेदी और शारिब हाशमी जैसे मंझे हुए कलाकारों से सजी यह फिल्म आपको रहस्यों की एक गहरी दुनिया में ले जाती है. कहानी एक नाइट क्लब और वहां हुई रहस्यमयी हत्याओं के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिसे आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं.