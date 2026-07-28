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मर्डर, रहस्य और साजिश का खतरनाक खेल... OTT पर देखिए दिल-दिमाग के परखच्चे उड़ा देने वाली 5 बेस्ट सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में

Top 5 Suspense Thriller Films: आपको भी ओटीटी पर कुछ देखने के लिए काफी सर्च करना पड़ता है और ढूंढ-ढूंढकर माथा खराब हो जाता है, तो ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर फिल्में लेकर आए हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका दिमाग ही हिल जाएगा.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 28, 2026, 11:33 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:33 PM IST
मर्डर, रहस्य और साजिश का खतरनाक खेल... OTT पर देखिए दिल-दिमाग के परखच्चे उड़ा देने वाली 5 बेस्ट सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में
Image Credit: India Best 5 Suspense Thriller Movies

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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