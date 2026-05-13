मेगास्टार रजनीकांत ने थलापति विजय के CM बनने पर क्यों साधी चुप्पी? सवाल पूछने पर दिया ऐसा रिएक्शन, सोशल मीडिया पर मच गई हलचल

Rajinikanth No Comment On CM Vijay: साउथ मेगास्टार रजनीकांत ने मंगलवार को उस वक्त सबको हैरान कर दिया, जब उन्होंने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने विजय को लेकर कोई भी बात या कमेंट करने से मना कर दिया. चेन्नई एयरपोर्ट पर जब पैप्स ने उनसे विजय की राजनीति में शानदार एंट्री और मुख्यमंत्री बनने को लेकर सवाल पूछा, तो रजनीकांत सिर्फ मुस्कुराए, हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए. उन्होंने इस मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा. उनका ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. रजनीकांत के इस रिएक्शन पर सोशल मीडिया यूजर्स की अलग-अलग राय सामने आ रही है. कुछ लोग इसे काफी हैरान करने वाला बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि शायद वे जल्दी में थे इसलिए कुछ नहीं बोले. हालांकि, रजनीकांत ने विजय की जीत पर खुशी जाहिर की थी. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर विजय और उनकी पार्टी को बधाई दी थी. उन्होंने लिखा था कि चुनाव में जीत के लिए विजय और TVK को शुभकामनाएं.

VIDEO | Chennai: Tamil Superstar Rajinikanth smiles and leaves when asked about C Joseph Vijay becoming CM. Add Zee News as a Preferred Source (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/t6reQ2YhjD — Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026

थलापति विजय ने हासिल की थी शानदार जीत

सी. जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय ने 10 मई, 2026 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस समारोह ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव दिखाया. विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम ने विधानसभा चुनाव में शानदार परफॉर्म करते हुए 108 सीटें जीतीं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई. लंबे समय से फिल्मों में सुपरस्टार रहे विजय की राजनीति में एंट्री को जनता ने भी जोरदार समर्थन दिया और उनकी जीत ने कई राजनीतिक समीकरण बदल दिए.

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शराब की दुकानों पर विजय का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों बाद विजय ने ऐसा फैसला लिया, जिसने हर किसी का ध्यान खींचा. उन्होंने तमिलनाडु में स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों के आसपास चल रही 700 से ज्यादा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया. इतना ही नहीं, अधिकारियों को दो हफ्ते के अंदर इस फैसले को पूरी तरह लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं. तमिलनाडु में शराब बिक्री से सरकार को बड़ी कमाई होती है, इसलिए विजय का ये कदम काफी बड़ा और साहसी माना जा रहा है. लोग अब इस फैसले को लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं.

विजय को फिल्म इंडस्ट्री से मिल रहा सपोर्ट

विजय के इस फैसले को लेकर फिल्म इंडस्ट्री से भी सपोर्ट मिल रहा है. दिग्गज अभिनेता-नेता कमल हासन और विशाल ने खुले तौर पर इस फैसले की तारीफ की है. उनका कहना है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और धार्मिक जगहों के पास शराब की दुकानें बंद होना समाज के लिए अच्छा कदम है. सोशल मीडिया पर भी कई लोग विजय की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है. हालांकि, कुछ लोग इस फैसले के आर्थिक असर को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं.

राजनीति में बढ़ रही विजय की पॉपुलैरिटी

फिलहाल रजनीकांत का एयरपोर्ट वाला वीडियो खूब वायरल हो रहा है. लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्होंने विजय को लेकर कुछ भी बोलने से दूरी क्यों बनाई? दूसरी तरफ विजय अपने फैसलों और नई सरकार को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. फिल्मों के बाद अब राजनीति में भी उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ती दिख रही है. सोशल मीडिया पर भी लोग विजय को लेकर अलग-अलग राय दे रहे हैं. आने वाले समय में उनकी सरकार किस तरह काम करती है, इस पर सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजर बनी हुई है.