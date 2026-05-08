'ये स्टैंडअप नहीं, रोस्टिंग थी...' कपिल शर्मा के शो में समय रैना संग पहुंचे सुनील पाल, बोले- 'मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था'

Comedian Sunil Pal: वर्ल्ड लाफ्टर डे के मौके पर कपिल शर्मा ने अपने शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में दिग्गज कॉमेडियन सुनील पाल और समय रैना को साथ बुलाया. शो में खूब हंसी-मजाक और रोस्टिंग देखने को मिली. समय ने लगातार सुनील पाल पर तंज कसे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों की बातचीत काफी वायरल हो गई. जहां कुछ लोगों को दोनों की नोकझोंक मजेदार लगी, वहीं कई यूजर्स ने कहा कि नेशनल टीवी पर सुनील पाल की ‘बेइज्जती’ की गई.

‘मैं मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था’

अब हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में सुनील पाल ने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की है. उन्होंने माना कि शो में जो कुछ हुआ, उसके लिए वह मानसिक रूप से तैयार नहीं थे. सुनील पाल से पूछा गया कि क्या उन्हें पहले से बताया गया था कि शो में समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया भी मौजूद होंगे? इस पर उन्होंने कहा, 'मुझे बताया गया था कि समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया शो में होंगे और आपको भी आना है, लेकिन आपको परफॉर्म करना है.'

‘मैं स्टैंडअप की तैयारी करके गया था’

सुनील पाल ने आगे कहा, 'मुझे स्टैंडअप करने के लिए बुलाया गया था, इसलिए मैं उसी की तैयारी करके गया था. लेकिन वहां स्टैंडअप कम और रोस्टिंग ज्यादा हुई. मैं इसके लिए मानसिक रूप से बिल्कुल तैयार नहीं था. मैं इसे धोखा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो मैंने सोचा था, वहां वैसा नहीं हुआ और जिसकी उम्मीद नहीं थी, वही हुआ.' सुनील पाल के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि रोस्टिंग कॉमेडी का हिस्सा है, जबकि कई लोग मानते हैं कि शो में सुनील पाल काफी असहज नजर आए.

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विवाद के बाद पहली बार आमना-सामना

बता दें कि विवाद के बाद सुनील पाल और समय रैना की यह पहली मुलाकात थी. दरअसल, बीते साल फरवरी में समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया उस वक्त विवादों में आ गए थे, जब समय के शो इंडियाज गोट लेटेंट में रणवीर ने कथित तौर पर वल्गर टिप्पणी की थी. इसके बाद दोनों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने की खबरें सामने आई थीं और समय ने अपना शो यूट्यूब से हटा दिया था.

उस दौरान सुनील पाल ने सार्वजनिक तौर पर समय रैना की आलोचना करते हुए उन्हें ‘आतंकवादी’ तक कह दिया था. वहीं, अपने हालिया कॉमेडी स्पेशल में समय रैना ने भी सुनील पाल के बयानों पर जमकर तंज कसा था. ऐसे में कपिल शर्मा के शो में दोनों का आमना-सामना होना दर्शकों के लिए काफी दिलचस्प बन गया.