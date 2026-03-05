‘बड़ी शर्म की बात है...’ लाइव शो में लिप-सिंक करने वाले सिंगर्स पर भड़कीं श्रेया घोषाल, बोलीं- ‘ये आलस है, मेहनत नहीं...’

Shreya Ghoshal on Singers Lip-Syncing: सालों से हिंदी सिनेमा से लेकर फैंस के दिलों पर अपनी आवाज का जादू चलाती आ रहीं सिंगर श्रेया घोषाल ने हाल ही में उन सिगर्स की आलोचना की, जो अपने कॉन्सर्ट में लाइव गाने की बजाय लिप-सिंक करते हैं. उनका कहना है कि ऐसा करना मेहनत से बचने जैसा है. श्रेया हाल ही में राज शमानी के पॉडकास्ट में नजर आईं, जहां उन्होंने अपने करियर और म्यूजिक को लेकर खुलकर बात की.

इस दौरान उन्होंने कहा कि एक रियल आर्टिस्ट को हर दिन अपनी कला पर मेहनत करनी चाहिए और अपनी पॉपुलैरिटी को हल्के में नहीं लेना चाहिए. श्रेया ने लिप-सिंक करने वाले सिंगर्स पर अपनी बात रखते हुए कहा, ‘ये सिर्फ आलस भरा काम है. आपने मेहनत ही नहीं की. मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है’. उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कलाकार स्टेज पर गा रहा है तो उसे पूरी ईमानदारी से लाइव परफॉर्म करना चाहिए.

लाइव सिंगिंग को लेकर श्रेया घोषाल की सख्त राय

दर्शक टिकट खरीदकर आते हैं. इसलिए उन्हें असली परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए, न कि रिकॉर्डेड आवाज पर किया गया शो. पॉडकास्ट में श्रेया ने ये भी बताया कि वे अपनी हर परफॉर्मेंस को लेकर काफी सख्त रहती हैं. उन्होंने कहा, ‘मैं दर्शकों की पसंद को गलत नहीं कह सकती, लेकिन एक कलाकार के तौर पर मेरे कुछ अपने सिद्धांत हैं. अगर मेरी कोई परफॉर्मेंस ऐसी हो जिसे मैं खुद सुनना भी पसंद न करूं और वो लोगों के सामने चले, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है’.

रिकॉर्डेड आवाज पर परफॉर्मेंस को गलत मानती हैं श्रेया

उन्होंने आगे कहा, ‘अगर किसी कलाकार का गाना या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है और वही बार-बार लोगों के बीच बज रहा है, तो कलाकार को असहज महसूस होना चाहिए. तब मन में यही सवाल आता है कि मैंने ऐसा क्यों किया’. श्रेया का मानना है कि जब कोई कलाकार सफलता हासिल कर लेता है तो उसे और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए. इंडस्ट्री में श्रेया घोषाल का नाम बेहद सम्मान से लिया जाता है.

सफलता के बाद जिम्मेदारी बढ़ने की बात कही

उनकी मधुर आवाज और भावनाओं से भरी सिंगिंग ने लाखों लोगों का दिल जीता है. रोमांस, दर्द, भक्ति या जश्न जैसे हर तरह के गानों में उनकी आवाज खास पहचान बनाती है. पिछले कई सालों में उन्होंने अपनी गायकी से इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक अलग और मजबूत जगह बनाई है. श्रेया ने महज 4 साल की उम्र में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था. यंग एज में उन्होंने सिंगिंग रियलिटी शो ‘सा रे गा मा’ (Sa Re Ga Ma) जीता, जिसके बाद उनकी किस्मत बदल गई.

देवदास से मिली श्रेया घोषाल को बड़ी पहचान

साल 2002 में संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘देवदास’ (Devdas) से उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग में डेब्यू किया. फिल्म के ‘बैरी पिया’, ‘डोला रे डोला’ और ‘सिलसिला ये चाहत का’ जैसे गाने आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड और फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला. श्रेया घोषाल को इंडस्ट्री में 28 साल हो चुके हैं. इतने लंबे करियर में वे 20 से ज्यादा भाषाओं में 3000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड कर चुकी है. जिनमें 1150 से ज्यादा हिंदीगाने शामिल हैं.