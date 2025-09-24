44 साल की ये हसीना, बना रहीं भारत की पहली एआई फीचर फिल्म, डबल रोल में एक्ट्रेस जीतेगी फैंस का दिल

Sunny Leone AI Film: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी बना रही हैं एक एआई फिल्म. अगले साल 2026 में सिनेमाघरों में फिल्म दस्तक देगी. इस फिल्म में सनी डबल रोल में नजर आएंगी.
Sunny Leone AI Film: बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सनी लियोनी एक एआई फिल्म बना रही है, जिसमें वह लीड रोल में नजर आने वाली हैं. सनी की फिल्म का नाम 'कौर Vs कोर' है. इस फिल्म को पैपराजी एंटरटेनमेंट कंपनी के बैनर तले बनाया जा रहा है और मेकर्स ने इस फिल्म को भारत की पहली एआई फीच फिल्म कह रहे हैं. सनी इस फिल्म में डबल रोल में नजर आने वाली हैं. एक किरदार इंसानी सुपर हीरो का होगा और दूसरा एआई अवतार होगा.
'लोगों को मिलेगी ज्यादा नौकरियां'
हाल ही में सनी ने एक इंटरव्यू में पूछा गया कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप एआई सिनेमा को नापसंद करते हैं. इसपर उनका क्या कहना है. सनी ने इसका जवाब देते हुए बताया कि 'टेक्नोलॉजी शक्ति है और अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी है तो आप चीजों को समझेंगे. इस तरह का सिनेमा इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. मुझे यकीन है कि इससे लोगों को ज्यादा नौकरियां मिलेंगी. साथ ही फिल्मों को एक अलग दिशा में लाया जा सकेगा.'
'हमारी अपनी एक फिलॉसफी...'
वहीं सनी लियोनी ने आगे बताया कि 'अगर अनुराग सर यहां बैठे होते तो मैं चाहती कि वो मेरी बात को समझें और शायद में उन्हें बदल पाती. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के बारे में एक प्यारी बात ये है कि हमारी अपनी फिलॉसफी है और जिस तरह से हम जिंदगी को देखते हैं वो दूसरों से बहुत अलग है और ये सब ठीक है.'
साल 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म
सनी लियोनी से इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या इंडियन ऑडियंस इस तरह के एआई कंटेंट के लिए तैयार है, इस पर सनी ने कहा कि 'हम अपने ऑडियंस को पूरा क्रेडिट नहीं देते और मानते हैं कि ये उन्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. कोविड ने जो किया वो ये है कि हम कैसे कंटेंट कंज्यूम करते हैं और उनकी दुनिया बनाना, जो पहले से ही बहुत अलग है.' बता दें कि सनी लियोनी की एआई फिल्म अलगे साल 2026 में सिनेमाघरों में दस्तक होगी.
