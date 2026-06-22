Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /भारत की पहली पैन-इंडिया एनिमेटेड फिल्म ने रचा इतिहास, 10 हजार श्रद्धालुओं के बीच रिलीज हुआ महाप्रभु जगन्नाथ का ट्रेलर

भारत की पहली पैन-इंडिया एनिमेटेड फिल्म ने रचा इतिहास, 10 हजार श्रद्धालुओं के बीच रिलीज हुआ 'महाप्रभु जगन्नाथ' का ट्रेलर

ओडिशा के कटक में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दौरान बहुप्रतीक्षित एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' का ट्रेलर रिलीज हुआ. 10 हजार से अधिक श्रद्धालुओं की मौजूदगी में हुआ यह भव्य आयोजन भारत की किसी एनिमेटेड फिल्म का अब तक का सबसे बड़ा फिजिकल ट्रेलर लॉन्च बन गया.

Written BySwati Singh
Published: Jun 22, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:26 PM IST
भारत की पहली पैन-इंडिया एनिमेटेड फिल्म ने रचा इतिहास, 10 हजार श्रद्धालुओं के बीच रिलीज हुआ 'महाप्रभु जगन्नाथ' का ट्रेलर

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जबलपुर में आवारा कुत्ते का जानलेवा हमला, युवक को बुरी तरह नोचा, इलाज के दौरान मौत
mp news38 min ago
2
CUET Final Answer Key out40 min ago
3
Rajnandgaon news51 min ago
4
Vaibhav Sooryavanshi51 min ago
5
Haryana news51 min ago