'इंडियाज गॉट लैटेंट' में समय रैना का कश्मीरी पंडित पलायन पर सवाल, मांगा मुनव्वर फारूकी से रिएक्शन; फिर आगे क्या हुआ...

India Got Latent Samay Raina: समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' के हालिया एपिसोड में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों से जुड़े पलायन का जिक्र हुआ. दरअसल. शो में एक कंटेस्टेंट वनिका रायकटा ने अपने शिमला के सेब के बाग के बारे हैं. उन्होंने कहा कि उनके भाई ने जमीन का एक हिस्सा बेच दिया है.
इस बात की शुरुआत तब शुरू हुई जब कंटेस्टेंट वानिका रैक्टा से राघव जुयाल, मुनव्वर फ़ारूक़ी, निहारिका एनएम, रोहन जोशी और समय रैना के पैनल ने पूछा कि क्या वह किसी अमीर परिवार से हैं. तब वानिका ने बताया कि उनके परिवार के पास शिमला में सेब के बाग हैं.
उन्होंने आगे कहा कि भले ही उनके भाई ने जमीन का कुछ हिस्सा बेच दिया हो, फिर भी उनके पास कई बाग हैं, जबकि उनके माता-पिता दोनों सरकारी टीचर हैं. सेब के बागानों के बारे में सुनने के बाद राघव जुयाल ने समय को देख कर कहते हैं, 'तुम्हारा भी तो था ना सेब का बगीचा कश्मीर में?' समय ने जवाब दिया, "हमारा तो बहुत कुछ था."
यह टिप्पणी उग्रवाद के दौरान घाटी से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को संदर्भित करती प्रतीत होती है, एक ऐसा अनुभव जिसके बारे में समय ने पहले भी सार्वजनिक रूप से बात की है.
फिर जब राघव ने धीरे से समय की पीठ थपथपाई, तो समय ने पैनल में शामिल मुनव्वर फारूकी की ओर मुड़कर मज़ाक में कहा, 'अब इस पर बोलो?' तभी मुनव्वर ने तुरंत जवाब दिया, 'मैं नहीं था,' ये जवाब सुन पैनल में मौजूद लोगों और दर्शकों की हंसी छूट पड़ी.
बता दें कि ये पहली बार नहीं है, जब समय ने कश्मीर से अपने परिवार के कनेक्शन के बारे में बात की. इस साल की शुरुआत में अपने स्टैंड-अप स्पेशल में उन्होंने बताया था कि उग्रवाद बढ़ने के बाद उनके परिवार को घाटी छोड़नी पड़ी थी. उन्होंने कहा कि वे जान बचाने के लिए वहां से भाग गए थे. 'दोस्तकास्ट' पॉडकास्ट पर बात करते हुए उन्होंने 1990 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के बारे में विस्तार से बात की, कि कैसे उनका परिवार रातों-रात घाटी छोड़कर चला गया और इसका उन पर कितना गहरा असर पड़ा.
इस बातचीत में समय ने अपने नाना को हत्या की लिस्ट से बचाने का श्रेय कश्मीरी मुसलमानों को दिया था. उसी पॉडकास्ट के दौरान, उन्होंने याद करते हुए कहा, 'सौभाग्य से, वहां के कश्मीरी मुसलमानों के बीच उनकी बहुत सद्भावना थी, वे ही थे जिन्होंने मेरे नाना को उस चीज से बाहर निकलने में मदद की. वह इनको कुछ नहीं होने देंगे क्योंकि वह वास्तव में मदद करते थे, वह करते थे, बहुत बार वो मुफ्त में इलाज कर देते थे क्या यह ठीक है, उनके पास पैसे नहीं हैं. उनका बहुत सद्भावना थी. तो यह कश्मीरी मुसलमान थे जो मेरे नाना को उससे बाहर निकलने में मदद की, पीछे से उनको निकाला.