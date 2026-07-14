'इंडिया गॉट लेटेंट 2' के तीसरे एपिसोड का इंतजार खत्म? जानिए कब आएगा समय रैना के शो का नया एपिसोड

India's Got Latent Season 2: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना पिछले कुछ समय से अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' को लेकर सुर्खियों में चल रहे हैं. इस बार उनका ये शो उनके यूट्यूब चैनल के साथ-साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी आ रहा है. अब तक इस शो के दो एपिसोड आ चुके हैं और समय रैना के फैंस तीसरे एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं. चलिए जानते हैं कि तीसरा एपिसोड कब आएगा. इस शो का पहला एपिसोड 20 जून को आया था. नेटफ्लिक्स की तरफ से कहा गया था कि हर दो हफ्ते के बाद एक एपिसोड आएगा.
ऐसे में 3 जुलाई को दूसरा एपिसोड आया. अब इस हिसाब से देखें तो दूसरे एपिसोड के दो हफ्ते के गैप के साथ तीसरा एपिसोड 16-17 जुलाई को स्ट्रीम हो सकता है. हालांकि, अभी समय ने डेट का ऐलान नहीं किया है. वो एपिसोड की रिलीज से एक दिन पहले बताते हैं कि नया एपिसोड आ रहा है.
बता दें कि 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के टोटल 10 एपिसोड आने वाले हैं. दूसरे एपिसोड में ही एक परफॉर्मर से बात करते हुए समय रैना ने कहा था कि उन्हें अभी 8 एपिसोड और बनाने हैं. इस हिसाब से देखें तो इस सीजन में टोटल 10 एपिसोड का प्लान है.
'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के अलावा आने वाले समय में नेटफ्लिक्स पर ही समय रैना का एक एक्सक्लूसिव कॉमेडी स्पेशल शो भी आने वाला है. वो अपकमिंग शो अभी शुरुआती फेज में है. उस शो का क्या नाम होगा, कब तक शुरू होगा, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है.
उधर, कॉमेडियन समय रैना फिर से चर्चा में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद से जुड़ी कार्यवाही के सिलसिले में उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस जे.वी. मोहना की बेंच ने रैना को दो हफ्ते के अंदर यह रकम जमा करने का निर्देश दिया। बेंच ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के सामने कथित तौर पर झूठे बयान दिए। कोर्ट के पहले के निर्देशों का पालन नहीं किया।