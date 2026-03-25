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Hindi Newsबॉलीवुडजल्द आएगा भारत की सबसे महंगी सीरीज हैरी पॉटर का ट्रेलर? मेकर्स ने दिया बड़ा हिंट, फर्स्ट लुक देख बढ़ी एक्साइटमेंट

जल्द आएगा भारत की सबसे महंगी सीरीज हैरी पॉटर का ट्रेलर? मेकर्स ने दिया बड़ा हिंट, फर्स्ट लुक देख बढ़ी एक्साइटमेंट

Harry Potter Series: सबसे फेमस और एंटीसिपेटेड टीवी शोज में से एक हैरी पॉटर सीरीज को लेकर आए दिन नए-नए अपडेट्स सामने आते रहते हैं. अब मेकर्स ने एक पोस्ट शेयर कर पॉटरहेड्स की खुशी दोगुनी कर दी है. एचबीओ ने सीरीज का फर्स्ट लुक भी जारी कर दिया है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Mar 25, 2026, 08:56 PM IST
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जल्द आएगा भारत की सबसे महंगी सीरीज हैरी पॉटर का ट्रेलर? मेकर्स ने दिया बड़ा हिंट, फर्स्ट लुक देख बढ़ी एक्साइटमेंट

Harry Potter Series: हैरी पॉटर भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली इंग्लिश फिल्मों में से एक है. 90 के दशक के बच्चों के लिए हैरी पॉटर एक बहुत प्यारी याद है, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता. आज की जनरेशन भी इस फिल्म को काफी पसंद करती है. ऐसे में इन सभी पॉटर फैंस के लिए खुशखबरी है. अब इस फिल्म पर वेब सीरीज बन रही है और इतना ही नहीं, एचबीओ ने इसका पहला लुक भी जारी कर दिया है.

जल्द आएगा हैरी पॉटर सीरीज का फर्स्ट लुक

एचबीओ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में हैरी पॉटर का किरदार निभाने वाला चाइल्ड एक्टर रेड कलर का गाउन पहने नजर आ रहा है, जिस पर ‘पॉटर’ लिखा हुआ है. इसके साथ कैप्शन में एचबीओ ने लिखा, 'कल.' बता दें कि यह तस्वीर 24 मार्च को शेयर की गई थी. फैंस इस तस्वीर से अंदाजा लगा रहे हैं कि आज यानी बुधवार, 25 मार्च को सीरीज का टीजर जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक कुछ सामने नहीं आया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कैसे हुई थी हैरी पॉटर की शुरुआत?

वहीं हैरी पॉटर की बात करें तो सबसे पहले इस जादुई दुनिया पर जे.के. राउलिंग ने कुल सात किताबें लिखी थीं. इन किताबों की कहानी पर बाद में फिल्में बनीं. हैरी पॉटर किताबों पर आधारित 8 फिल्में बनाई गई हैं. इन फिल्मों को भारत में भी काफी लोकप्रियता मिली है. फिल्म के किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं.

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7 किताबों पर आधारित होगी सीरीज

हैरी पॉटर सीरीज जे.के. राउलिंग की 7 किताबों पर आधारित होगी. इस सीरीज का हर एक सीजन सात किताबों में से एक पर आधारित होगा. यह सीरीज एचबीओ ओरिजिनल होगी और इसका प्रसारण मैक्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा. हालांकि, अभी तक इस सीरीज की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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