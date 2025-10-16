Advertisement
25 साल की फेमस सिंगर, 12 की उम्र में सिंगिग रियलिटी शो में झेला रिजेक्शन, अब 1 शो के लेती हैं 5-7 लाख, BJP से लड़ेंगी विधानसभा चुनाव

Singer Joins BJP: भारत की एक सबसे फेमस सिंगर ने बेहद कम उम्र में कई रियलिटी शो में हिस्सा लिया और संघर्ष के बावजूद सफलता पाई. आज घर-घर में उनको पहचाना जाता है. अब वे राजनीति में कदम रखने जा रही हैं. हाल ही में उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की और विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:49 AM IST
25 साल की फेमस सिंगर, BJP से लडेंगी चुनाव

Maithili Thakur Joins BJP: हम यहां 25 साल की ट्रेडिशनल सिंगर मैथिली ठाकुर की बात कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने सिंगिंग की दुनिया में पहचान बनाने के बाद अब राजनीति की दुनिया में कदम रखा है. 14 अक्टूबर, 2025 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और अब उन्हें बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिल गया है. पार्टी ने उनका नाम दूसरे लिस्ट में जारी किया. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई. 

मैथिली ने अपनी कम उम्र में ही संगीत और गाने के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और अब वे राजनीतिक सफर की तरफ भी बढ़ रही हैं. 25 जुलाई, 2000 को बिहार के मधुबनी में जन्मी मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर म्यूजिक टीचर हैं और माता पूजा ठाकुर एक हाउसवाइफ हैं. उनके दो भाई ऋषभ और अयाची हैं. बचपन से ही मैथिली को गाने का बहुत शौक था. उन्होंने अपने पिता और दादा से संगीत की शिक्षा ली. छोटे समय में ही उन्होंने शास्त्रीय संगीत और मैथिली लोक संगीत की ट्रेनिंग शुरू की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maithili R Thakur (@maithilithakur)

12 की उम्र में सिंगिग रियलिटी शो में झेला रिजेक्शन

परिवार रोजगार की तलाश में दिल्ली आ गया था, जहां मैथिली की पढ़ाई भी पूरी हुई. मैथिली ने अपने करियर की शुरुआत रियलिटी शो से की थी. वे ‘सारेगामापा लिटिल चैंप्स’ और ‘इंडियन आइडल जूनियर’ में भाग ले चुकी हैं, लेकिन उस समय उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया. तब वे केवल 12 साल की थीं. इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 16 साल की उम्र में ‘द राइजिंग स्टार’ शो में फर्स्ट रनर-अप बनीं. इस जीत के बाद उनका करियर धीरे-धीरे आगे बढ़ा और सोशल मीडिया पर उनके गाने वायरल होने लगे.

अब 1 शो के लेती हैं 5-7 लाख

मैथिली ठाकुर ज्यादातर भजन और लोकगीत गाती हैं. उन्होंने कई भाषाओं में लोकगीत गाए हैं और उनके भगवान राम के भजन बहुत फेमस हैं. उनके गानों के वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं. मैथिली देश-विदेश में अपने शो करती हैं. रिपोर्ट के मुताबकि, वे एक शो के लिए 5-7 लाख रुपए फीस लेती हैं. उन्होंने फिल्मी गानों को अब छोड़ दिया है. ऐसा कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री का बहिष्कार करने का फैसला किया. सोशल मीडिया पर मैथिली काफी फेमस हैं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला अवॉर्ड

इंस्टाग्राम पर उनके 6.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल क्रिएटर अवॉर्ड के दौरान सम्मान भी मिला था. इस मौके पर उन्होंने उनके साथ सेल्फी लेने का वीडियो भी शेयर किया था. मैथिली की मेहनत और लगन के चलते उन्हें लोक संगीत में पहचान मिली और अब वे राजनीति में भी अपनी नई पहचान बनाने जा रही हैं. अब मैथिली बीजेपी के टिकट पर बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रही हैं. उन्होंने बहुत कम समय में संगीत और लोक गायकी में अपनी जगह बनाई है. 

